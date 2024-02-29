الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

جريدة الدستور

تواصل الفنانة ريهام حجاج وصناع مسلسل صدفة تصوير العمل على قدم وساق، بقيادة المخرج سامح عبد العزيز، وينتظر جمهور “ريهام” عرض العمل بلهفة شديدة، خاصة وأنها تظهر بشخصية جديدة ومختلفة، لذلك يبحث الجمهور عن موعد وقنوات عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج.

موعد عرض مسلسل صدفة

ومن المقرر عرض مسلسل صدفة الذي تخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج، خلال شهر رمضان المقبل، بدءًا من يوم 11 مارس المقبل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش إت الإلكترونية.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

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مسلسلات رمضان 2024| علاء خالد يكشف لـ"الدستور" عن شخصيته في مسلسل صدفة

قنوات عرض مسلسل صدفة

ويذاع مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على أكثر من قناة خلال الشهر الكريم، وهم  dmc، وdmc دراما، وcbc، وcbc دراما، والحياة، والأولى المصرية، بالتزامن مع منصة WATCH IT الإلكترونية.

قصة مسلسل صدفة

يناقش مسلسل صدفة مشاكل وقضايا المراهقين وطلاب المدارس، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، وكيفية التعامل معهم بشكل سليم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

مسلسلات رمضان 2024| علاء خالد يكشف لـ"الدستور" عن شخصيته في مسلسل صدفة

أبطال مسلسل صدفة

ويشارك في بطولة مسلسل صدفة بجانب الفنانة ريهام حجاج كل من خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

جدير بالذكر أن مسلسل "صدفة" يعد التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي.. والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة).

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