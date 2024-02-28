مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

موعد عرض مسلسل صدفة، من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، حيثُ أيام قليلة ويُعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية بالتلفزيون المصري.

مسلسلات رمضان 2024

وتصدَّر البوستر الدعائي لمسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، إذ يُنافس العمل الفني ضمن قائمة أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشاركة في سباق دراما رمضان 2024.

وتُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

موعد عرض مسلسل صدفة في رمضان 2024

من المقرر عرض مسلسل صدفة مع بداية شهر رمضان الكريم، يوم الإثنين 11 مارس، على أن تٌعلن الشركة المُنتجة تفاصيل عرض المسلسل خلال أيام قليلة مقبلة.

قنوات عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

ويُعرض مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك من خلال انطلاقته على dmc، وdmc دراما، وcbc، وcbc دراما، والحياة، والأولى المصرية، بالتزامن مع منصة WATCH IT.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

ويعد مسلسل “صدفة” التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.

أبطال وصناع مسلسل صدفة

المسلسل بطولة: ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، وميار الغيطي، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، وفراس سعيد، وتامر يسري، وعبير منير، وسليم الترك، ورباب ممتاز، وعلاء خالد وهشام منصور، من إنتاج شركة "فينتدج" وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.