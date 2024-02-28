الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مؤلف مسلسل صدفة: حرصنا على ضخ دماء جديدة فى الساحة الفنية

صدفة
صدفة

قال المؤلف أيمن سلامة، مؤلف مسلسل صدفة، إن المسلسل يركز بصورة كبيرة على قطاع الشباب في ظل أجواء السوشيال ميديا حاليًا.

 

“صدفة” 

وأكد المؤلف أيمن سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المسلسل عبارة عن ٣٠ حلقة ولم يتم انتهاء التصوير حتى الآن.

وتابع:"حرصنا على ضخ دماء جديدة في الساحة الفنية، حيث سيخرج من هذا المسلسل الكثير من النجوم الشباب، والمسلسل يجمع بين التراجيديا والكوميديا، وجميع الأدوار مختلفة عن ما تم تقديمه من قيل".

 

أبطال مسلسل صدفة 

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من: رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

أيمن سلامة مؤلف مسلسل صدفة مسلسل صدفة الحياة اليوم الحياة

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