الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

رحاب الجمل: شخصيتي في " صدفة " تحدي بالنسبة لي

رحاب الجمل
رحاب الجمل

تجسد الفنانة رحاب الجمل، شخصية شقيقة الفنانة ريهام حجاج في مسلسل صدفة ، كما كشفت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، وهذا ما تشعر به في الحقيقة فعلًا بسبب العلاقة الطيبة التي تربطها بالفنانة ريهام حجاج على أرض الواقع بعيدًا عن التمثيل.

تفاصيل شخصية رحاب الجمل في “صدفة”

وتابعت الجمل، لـ"الدستور" قائلًة:"هذه المرة أنا بكون أم للفنان الشاب أحمد أبو زيد، واخت ريهام حجاج اسمها حنان في المسلسل، متزوجة من الفنان هشام منصور، وهذه الادوار التي تكون مختلفة تحدي بالنسبة لي".

وعن كواليس العمل، قالت:"اختلاف تمامًا بين وجودي في  مسلسل صدفة  وفي "بيت الرفاعي"، يعني في صدفة قعدتنا كلها ضحك وهزار وروقان على عكس بيت الرفاعي الممتلئ بالأكشن والإثارة، وحقيقي اتبسطت جدًا إني كنت جزء من عمل مختلف زي "صدفة".

وكشفت مصادر من داخل مسلسل صدفة للمخرج سامح عبدالعزيز عن انتهاء 60% من تصوير المسلسل المقرر عرضه في رمضان 2024، والذي تلعب بطولتها الفنانة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، وعدد كبير من النجوم الشباب، ومن تأليف أيمن سلامة.

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد أبو زيد لـ"الدستور": فكرة مسلسل صدفة "ميكس بين الكوميديا والدراما"

مسلسلات رمضان 2024.. الانتهاء من تصوير 60% من مشاهد "صدفة"

صُناع وأبطال مسلسل صدفة: يناقش مشاكل الطلاب بـ«شكل خفيف»

أبطال مسلسل صدفة 

ويشارك عدد كبير من نجوم الفن في بطولة مسلسل صدفة، بمشاركة الفنانة ريهام حجاج، ويرصد “الدستور” القائمة في سياق السطور التالية.

  • ريهام حجاج
  • خالد الصاوي
  • عصام السقا
  • سلوى خطاب
  • رحاب الجمل
  • فراس سعيد
  • سليم هاني
  • هشام منصور
  • علاء خالد
  • نور إيهاب
  • تامر يسري
  • رشدي الشامي
  • عبير منير
  • جوري بكر
  • رباب ممتاز
  • إبراهيم طلبة
  • أحمد أبو زيد
  • ميار الغيطي
  • يوسف رأفت
  • أشجى خالد
  • كريم ايهاب
  • وردشان مجدي
txt

صُناع وأبطال مسلسل صدفة: يناقش مشاكل الطلاب بـ«شكل خفيف»

txt

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج

مسلسل صدفة مسلسل ريهام حجاج الجديد مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسل صدفة مواعيد مسلسل ريهام حجاج قناة دي أم سي قناة dmc منصة واتش ات مسلسلات watch it قصة مسلسل صدفة قصة مسلسل ريهام حجاج الجديد المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات المتحدة ابطال مسلسل صدفة قناة دي ام سي دراما قناة dmc drama مواعيد عرض مسلسل صدفة تفاصيل شخصية رحاب الجمل في “صدفة” شخصية رحاب الجمل في “صدفة” رحاب الجمل في “صدفة” رحاب الجمل

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد أبو زيد لـ"الدستور": فكرة مسلسل صدفة "ميكس بين الكوميديا والدراما"

مسلسلات رمضان 2024.. الانتهاء من تصوير 60% من مشاهد "صدفة"

الأكثر قراءة

عامر حسين يكشف عن هوية حكم نهائى "كأس مصر"

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

عاجل| وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

عاجل.. الحكومة الإسرائيلية تبحث صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار

القبض على المتهم بقتل الجواهرجي" حسني الخناجري"

أحمد موسى: الرئيس السيسى يشهد توقيع اتفاقيات بـ 40 مليار دولار للهيدروجين الأخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية