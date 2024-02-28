رحاب الجمل: شخصيتي في " صدفة " تحدي بالنسبة لي

مسلسلات رمضان 2024

تجسد الفنانة رحاب الجمل، شخصية شقيقة الفنانة ريهام حجاج في مسلسل صدفة ، كما كشفت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، وهذا ما تشعر به في الحقيقة فعلًا بسبب العلاقة الطيبة التي تربطها بالفنانة ريهام حجاج على أرض الواقع بعيدًا عن التمثيل.

تفاصيل شخصية رحاب الجمل في “صدفة”

وتابعت الجمل، لـ"الدستور" قائلًة:"هذه المرة أنا بكون أم للفنان الشاب أحمد أبو زيد، واخت ريهام حجاج اسمها حنان في المسلسل، متزوجة من الفنان هشام منصور، وهذه الادوار التي تكون مختلفة تحدي بالنسبة لي".

وعن كواليس العمل، قالت:"اختلاف تمامًا بين وجودي في مسلسل صدفة وفي "بيت الرفاعي"، يعني في صدفة قعدتنا كلها ضحك وهزار وروقان على عكس بيت الرفاعي الممتلئ بالأكشن والإثارة، وحقيقي اتبسطت جدًا إني كنت جزء من عمل مختلف زي "صدفة".

وكشفت مصادر من داخل مسلسل صدفة للمخرج سامح عبدالعزيز عن انتهاء 60% من تصوير المسلسل المقرر عرضه في رمضان 2024، والذي تلعب بطولتها الفنانة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، وعدد كبير من النجوم الشباب، ومن تأليف أيمن سلامة.

أبطال مسلسل صدفة

ويشارك عدد كبير من نجوم الفن في بطولة مسلسل صدفة، بمشاركة الفنانة ريهام حجاج، ويرصد “الدستور” القائمة في سياق السطور التالية.