مسلسلات رمضان 2024.. الانتهاء من تصوير 60% من مشاهد "صدفة"

كشفت مصادر من داخل مسلسل "صدفة" للمخرج سامح عبد العزيز عن انتهاء 60% من تصوير المسلسل المقرر عرضه في رمضان 2024، والذي تلعب بطولتها الفنانة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، وعدد كبير من النجوم الشباب، ومن تأليف أيمن سلامة.

وأكدت المصادر لـ"الدستور" أن صنّاع وأبطال مسلسل صدفة صوّروا في أماكن كثيرة بالقاهرة والجيزة، من بينها العمرانية وعند محطة أم المصريين، بالإضافة إلى تواجدهم في ستديوهات مكة، وفي الوقت الحالي بـ"أبو رواش" حتى ينتهوا من تصوير عدد من المشاهد للانتقال لمنطقة أخرى لاستكمال التصوير.

وأضافت المصادر أن ساعات التصوير تتواصل حتى 10 ساعات حتى يتمكن فريق عمل "ًصدفة" من الانتهاء من تصوير عدد حلقات كبير من المسلسل قبل عرضه في شهر رمضان المقبل.

قنوات عرض مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه من المقرر عرض مسلسل "صدفة" بطولته الفنانة ريهام حجاج، والفنان خالد الصاوي وسلوي خطاب، وعصام السقا، وعدد كبير من النجوم وسيعرض العمل الفني عبر 4 قنوات، وهي: "الحياة وCBC وDMC والقناة الأولى"، ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل 2024.

أبطال مسلسل صدفة

يتكون فريق عمل مسلسل صدفة من أسماء نجوم كبيرة، يرصدهم الدستور في السطور التالية:

ريهام حجاج

خالد الصاوي

عصام السقا

سلوى خطاب

رحاب الجمل

فراس سعيد

سليم هاني

هشام منصور

علاء خالد

نور إيهاب

تامر يسري

رشدي الشامي

عبير منير

جوري بكر

رباب ممتاز

إبراهيم طلبة

أحمد أبو زيد

ميار الغيطي

يوسف رأفت

أشجى خالد

كريم ايهاب

وردشان مجدي

وشارك في إنتاج هذا المسلسل شركة فانتدج برودكشن، والمنتج الفني صبري السماك، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة.