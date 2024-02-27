صُناع وأبطال مسلسل صدفة: يناقش مشاكل الطلاب بـ«شكل خفيف»

يواصل أبطال وصناع مسلسل «صدفة» تصوير مشاهدهم من العمل الفنى المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان ٢٠٢٤، عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية «WATCH IT»، وفى إطار اجتماعى كوميدى ملىء بالإثارة والتشويق، تدور أحداث المسلسل الجديد حول شخصية «صدفة»، التى تقدمها الفنانة ريهام حجاج، وتتعرض لصدفة غريبة تقلب حياتها رأسًا على عقب، بعدما تضعها فى طريق رجل الأعمال وصاحب سلسلة صالونات تصفيف شعر شهيرة يدعى «فؤاد مهران»، لتتصاعد الأحداث والمواقف المختلفة، التى تربطها أيضًا بطلابها فى المدرسة، نظرًا لكونها معلمة تاريخ. وقالت مصادر إن المخرج سامح عبدالعزيز أنهى تصوير حوالى ٧٠٪ من مشاهد المسلسل فى عدد كبير من مناطق الجيزة، من بينها العمرانية ومحطة أم المصريين، و«أبورواش».

«الدستور» التقت عددًا من أبطال مسلسل «صدفة»، الذى يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، إلى جانب ريهام حجاج، على رأسهم خالد الصاوى، وسلوى خطاب، وعصام السقا، ورحاب الجمل، وأحمد أبوزيد، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب الذين يلعبون دور الطلاب، من بينهم وردشان مجدى وعلاء خالد.

خالد الصاوى: أجسد شخصية «مصفف شعر أصلع»

أعرب الفنان خالد الصاوى عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل «صدفة»، مشيرًا إلى أنه بمجرد قراءة السيناريو الذى عرض عليه، وافق على الفور دون أى تردد، خاصة أن الشخصية مختلفة عن غيرها من الأعمال السابقة.

وقال «الصاوى» إنه سيجسد شخصية «مصفف شعر»، اسمه «فؤاد مهران»، مضيفًا: «من الطريف إنى هكون أصلع، وبالتالى فإنها شخصية لم أجسدها من قبل، وهو ما حمسنى لتقديمها، كما أنه سيجمعنى عدد من المواقف الطريفة مع الفنانة ريهام حجاج، ضمن أحداث المسلسل، الذى يناقش عدة قضايا مهمة تهم جميع أفراد الأسرة المصرية، من بينها هموم الطلاب ومشاكل فترة المراهقة».

وواصل: «كما أن من أسباب مشاركتى فى المسلسل، فريق العمل القوى والمميز، بالإضافة إلى الورق الجيد، والمخرج سامح عبدالعزيز كان سببًا رئيسيًا دفعنى للموافقة، لذا فإن الكواليس جميعها كان يملؤها الضحك والتعاون بيننا، وهو ما سيكون واضحًا على الشاشة للجمهور». وتوقع «الصاوى» أن يجذب المسلسل الجمهور إلى مشاهدته بمجرد عرض أولى حلقاته عبر شاشات التليفزيون، بسبب القضايا التى يناقشها بـ«شكل لذيذ وخفيف ومختلف»، متوجهًا بالشكر إلى شركة الإنتاج التى وفرت كل سبل الراحة لاستكمال التصوير وتذليل جميع العقبات.

ريهام حجاج: مُعلمة تاريخ من العمرانية فى مدرسة «هاى كلاس»

قالت مصادر من داخل فريق عمل المسلسل، إن الفنانة ريهام حجاج تلعب دور «معلمة تاريخ» اسمها «صدفة»، فى إطار أحداث تحاول مناقشة المشاكل والأزمات التى يمر بها الشباب فى سن المراهقة، مضيفة: «ستحاول مساعدة طلابها وطالباتها، ما يتسبب بتورطها فى عدد من الأزمات». وواصلت المصادر: «الشخصية التى ستؤديها ريهام حجاج من منطقة العمرانية، وتعمل مدرسة تاريخ فى مدرسة (هاى كلاس)، وتتميز بأنها شخصية متطفلة، وتحاول أن تحافظ على طلابها من الوقوع فى المشاكل».

عصام السقا: أنهيت تصوير 60% من مشاهدى

انتهى الفنان عصام السقا من تصوير حوالى ٦٠٪ من مشاهده، فى المسلسل المقرر عرضه فى رمضان ٢٠٢٤، وفق ما ذكره لـ«الدستور».

وقال «السقا» إن هذه ليست المرة الأولى التى يعمل فيها مع الفنانة ريهام حجاج والمخرج سامح عبدالعزيز، وهو ما جعله يوافق على الدور فورًا، مشيرًا إلى أنه يجسد شخصية شاب يدعى «طارق»، وهو «واد جدع ابن بلد، بيحاول يكون المنقذ دائمًا لـ(صدفة)، وهو يعمل مهندسًا، ويربطه ببطلة العمل عدد من المواقف».

وأضاف: «الدور هذه المرة سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور، وأتمنى من الله أن يكلل عملنا بالنجاح والتوفيق، خاصة أننا نكثف ساعات العمل، للانتهاء من التصوير قبل عرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل».

وعن التعاون مع المخرج سامح عبدالعزيز، قال: «حقيقى مخرج زى ما الكتاب بيقول، متمكن من أدواته، ويساعد الممثل فى إخراج أفضل ما لديه، ويكتشف إمكاناته، وهذا ما يجعلك تحب العمل معه، وتضغط على نفسك لكى يكون الدور فى أفضل صورة».

رحاب الجمل:ظهورى بدور الأم «تحدٍ».. والكواليس كلها ضحك

كشفت الفنانة رحاب الجمل عن تجسيدها شخصية شقيقة الفنانة ريهام حجاج، فى مسلسل «صدفة»، مشيرة إلى أن هذا ما تشعر به فى الحقيقة من الأساس، بسبب العلاقة الطيبة التى تربطها بـ«ريهام» على أرض الواقع بعيدًا عن التمثيل.

وقالت «رحاب»: «أجسد دور أم الفنان الشاب أحمد أبوزيد، وأخت الفنانة ريهام حجاج، واسمى (حنان) فى المسلسل، وهى شخصية متزوجة من الفنان هشام منصور»، مضيفة: «هذه الأدوار المختلفة تحدٍ بالنسبة لى».

وفرقت بين أجواء العمل فى مسلسلى «صدفة» و«بيت الرفاعى»، قائلة: «فى (صدفة) قعدتنا كلها ضحك وهزار وروقان، على عكس (بيت الرفاعى) الممتلئ بالأكشن والإثارة»، مختتمة بقولها: «حقيقى اتبسطت جدًا إنى كنت جزء من عمل مختلف زى ده».

أحمد أبوزيد: طالب جامعى أحلم بامتلاك «جيم»

قال الفنان أحمد أبوزيد، إن الفنانة ريهام حجاج والمنتج الفنى صبرى السماك هما من رشحاه للدور، وإنه وافق على الفور لأن السيناريو مكتوب باحترافية ويجمع بين الدراما والكوميديا.

وأضاف: «أجسد شخصية شاب اسمه صلاح ولقبه صاصا، ووالدتى فى العمل رحاب الجمل وخالتى الفنانة ريهام حجاج فى دور صدفة، ونتعرض لعدة مشكلات ومواقف صعبة خلال الأحداث، لكن نتغلب عليها بالحب والتعاون».

وتابع: «صاصا طالب فى كلية تربية رياضية، وحلمه يكون عنده صالة ألعاب رياضية خاصة به».

واختتم: «أنا من أسرة متوسطة وساعدنى زملائى وأصدقائى فى الإلمام ببعض تفاصيل الشخصية، وأنهيت تصوير ٦٠٪ من مشاهدى وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور عند عرضه فى الشهر الكريم».

علاء خالد: «دحيح» الدفعة وأقرب طالب لـ«صدفة»

قال الفنان الشاب علاء خالد، إنه يلعب دور طالب مجتهد جدًا يدعى نبيل خالد، وهو بمثابة «دحيح» الدفعة، وأقرب الطلاب إلى قلب المدرسة صدفة، وإنه حقق حلمه بالعمل مع الفنانة ريهام حجاج. وأضاف: «أجسد شخصية شاب مهذب ومنطوٍ جدًا ووالده متوفى ويحب المذاكرة والدراسة، وهو من الأوائل دائمًا وتجمعه عدة مواقف إنسانية مع صدفة». وتابع: «أعتبر فريق العمل أسرتى الثانية، وأكون فى أسعد لحظات حياتى وأنا أصور مشاهدى، وسعيد بالعمل مع جميع الفنانين، خاصة النجمة ريهام حجاج التى ساندتنى بشكل قوى، إضافة إلى المخرج العظيم سامح عبدالعزيز الذى تعلمت منه الدقة فى المواعيد والالتزام بشكل كبير».

وردشان مجدى:فتاة هادئة منطوية تخبئ سرًا

تلعب الفنانة الشابة وردشان مجدى دور فتاة تدعى «سلمى»، وهى هادئة جدًا ومنطوية، لكن يوجد سر وراءها تكتشفه المدرسة صدفة.

وقالت «وردشان»: «رشحنى للدور الكاستينج دايركتور محمد حجاج، ودورى لذيذ جدًا ووافقت عليه فورًا دون أى تفكير بمجرد عرضه علىّ، والدور أعاد لى ذكريات أيام الدراسة، لكن شخصيتى الحقيقية مختلفة عن سلمى».

وعن تعاونها مع المخرج سامح عبدالعزيز، قالت: «سعيدة جدًا بالعمل معه، ومع جميع أبطال العمل، خاصة الفنانة ريهام حجاج التى أعتبرها أختًا لى بالفعل، لأنها كانت تساعدنى وتساعد الجميع وتقدم لنا النصح وترشدنا بأسلوب مهذب، أيضًا سعدت بالعمل مع المخرج سامح عبدالعزيز واستفدت من ملاحظاته التى وجهها لى وقت التصوير».