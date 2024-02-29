أكرم حسني: "بابا جه" كوميدي هادف ومسلسلات الـ15 حلقة تجربة مميزة

يواصل الفنان أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسله الجديد “بابا جه” على قدم وساق، استعدادا لخوضه المنافسة الرمضانية المقبلة، بقيادة المخرج خالد مرعي.

وقال “أكرم” لـ الدستور إن مسلسل “بابا جه” ينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية الهادفة نظرًا لمناقشته دور الآباء المهم في حياة الأبناء، ومناقشة المشاكل الأسرية في إطار كوميدي لايت، مؤكدًا أنه يحمل العديد من المفاجآت، معربًا عن سعادته الشديدة بالتعاون مع المخرج خالد مرعي وكل فريق العمل الذي اتصف بروح التعاون والحب.

وعن رأيه في مسلسلات الـ 15 حلقة، أكد أكرم حسني أنه يعتبر هذه النوعية من المسلسلات تجربة مميزة، واستطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية سواء في موسم رمضان أو خارجه، متمنيًا أن ينال مسلسل “بابا جه” إعجاب جمهوره الذي يحرص على تقديم كل ما هو جديد له.

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وكانت أعلنت قناة DMC، عن عرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسنى في شهر رمضان 2024، عبر شاشتها بشكل حصرى.

وتدور أحداث مسلسل "بابا جه" حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.