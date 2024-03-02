السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

ينطلق غدًا.. فعاليات الموسم الثقافى الأول للمتحف اليونانى الرومانى 2024

الموسم الثقافي الأول
الموسم الثقافي الأول لـ المتحف اليوناني الروماني

ينطلق الموسم الثقافي الأول لـ المتحف اليوناني الروماني، بعنوان "دراسات حول بعض مقتنيات المتحف اليوناني الروماني" وذلك في الفترة من الأحد ٣ مارس ٢٠٢٤ وحتى الخميس ٧ مارس ٢٠٢٤.

ويأتي الموسم الثقافي هذا العام، استكمالًا لدور المتحف اليوناني الروماني كأحد أهم المراكز الثقافية في مدينة الإسكندرية ودوره في نشر الثقافة العلمية في المجتمع.

ويتضمن الموسم الثقافي مجموعة من المحاضرات التي تلقي الضوء على المتحف اليوناني الروماني ومقتنياته الأثرية من الناحية الأثرية والتاريخية، وذلك لنشر المزيد من المعرفة الآثرية بين المجتمع.

برنامج الموسم الثقافى الأول لـ  المتحف اليونانى الرومانى 2024

اليوم الأول الأحد ٣ مارس ٢٠٢٤

تقام ندوة بعنوان " الخديو عباس حلمي الثاني أبو المتاحف" تلقيها رشا عبد الوهاب، أمين أول بالمتحف اليوناني الروماني - الساعة ١١ صباحًا.

اليوم الثاني الإثنين ٤ مارس ٢٠٢٤

ندوة "واقع مدينة الإسكندرية قبل الإسكندر" تلقيها د/ ماجدة أحمد محمد، أستاذ تاريخ وآثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ - الساعة ١١ صباحًا. 

اليوم الثالث الثلاثاء ٥ مارس ٢٠٢٤ 

"العلاقة بين المجتمع والمعبد في قرى الفيوم في القرن الأول ق.م من خلال شواهد أثرية من المتحف اليوناني الروماني" تلقيها د / هبة حسن - أمين أثري بمتحف الإسكندرية القومي - الساعة ١١ صباحًا.

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مشاهد من الحياة الإغريقية.. جولة بداخل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية (صور)

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المتحف اليونانى الرومانى يحتفل بالمرأة بعرض 3 قطع أثرية مميزة

اليوم الرابع الأربعاء ٦ مارس ٢٠٢٤

"المتحف اليوناني الروماني وواقعه التاريخي" تلقيها د/ ماجدة أحمد محمد - أستاذ تاريخ وآثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ - الساعة ١١ صباحًا.

"دراما الحب والسلطة" يلقيها د/ حسين عبد البصير، مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا

اليوم الخامس الخميس ٧ مارس ٢٠٢٤

"نهر النيل وأهميته في مصر عبر العصور" تلقيها د/ ماجدة أحمد محمد - أستاذ تاريخ وآثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ - الساعة ١١ صباحًا.

"ورشة عمل تعلم اللغة المصرية القديمة" - الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا

يشار إلى أن حضور الندوات مجانًا بأسبقية الحضور بقاعة المحاضرات بالمتحف اليوناني الروماني، علما بأن حضور المحاضرات لا يشمل دخول قاعات عرض المتحف.

المتحف اليوناني الروماني مارس المتحف الإسكندرية الثقافة

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