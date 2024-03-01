يطل النجم خالد النبوي، على جمهوره بمسلسل إمبراطورية ميم، في موسم مسلسلات رمضان 2024، حيث يحرص خالد النبوي على أداء الأدوار القريبة من قلوب المشاهدين، وهو ما يجعل الكثير من جمهوره يرتبط بأعماله التلفزيونية.

ومع تزايد البحث عبر محرك البحث جوجل، عن مسلسل إمبراطورية ميم، يومًا بعد يوم، حول القنوات الناقلة للمسلسل، قنوات عرضه في رمضان 2024.. نستعرض في التقرير التالي أبرز هذه القنوات التي يمكن من خلالها متابعة حلقات مسلسل إمبراطورية ميم.

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم في رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم في رمضان 2024

أعلنت قناة DMC، بشكل رسمي عن انطلاق عرض مسلسل إمبراطورية ميم، في رمضان 2024 بطولة خالد النبوي، بشكل حصري، حيث كتبت القناة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": انتظروا مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي وباقة من ألمع نجوم الدراما في رمضان شهر الفرحة حصريًا على Dmc.

كما أعلنت قناة Dmc دراما، عبر حساباتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن عرضها لمسلسل إمبراطورية ميم، في رمضان 2024، قائلة: انتظروا مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي، وباقة من ألمع نجوم الدراما في رمضان شهر الفرحة حصريًا على قناة Dmc.

إمبراطورية ميم على قناة Dmc دراما

عرض مسلسل إمبراطورية ميم على منصة WATCH IT

كشفت منصة واتش إت الإلكترونية، عن عرض مسلسل إمبراطورية ميم، ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وهو ما يشجع المصريين على متابعة المسلسل في الأوقات التي يرغبون فيها.

ويبدأ عرضه مع انطلاق موسم رمضان 2024، حيث يأتي عدد حلقات مسلسل "إمبراطورية ميم" 30 حلقة، مليئة بالأحداث المشوقة.

عرض مسلسل إمبراطورية ميم على منصة WATCH IT

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في رمضان 2024

يستعرض المسلسل، في الحلقات الأولى تعريف بعائلة النجم خالد النبوي، المكونة من أب و6 أنباء، ثم حلقة بعد حلقة يقدم المسلسل تفاصيل مشاكل اجتماعية يواجهها الآباء، مع الأبناء، في مراحلهم المختلفة، وهو ما يكون عبأ كبيرصا على الأب الذي يستيقظ ويجد نفسه مسؤولًا من هذا العدد الكبير من الأبناء تحت رعايته.

وتنتمي أسرة خالد النبوي، إلى الأسر التي تهتم بالتربية الإيجابية والمناقشة والحوار، في كل الأوقات، وذات مرة يقترح أحد الأبناء إجراء انتخابات لاختيار شخص منهم لإدراة البيت بعيدًا عن تسلط الأب.. ولكن ماذا سيحدث بعدها؟ هكذا تفاجئنا الأحداث المثيرة للإعجاب.

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل إمبراطورية ميم:

يضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من بطولة النجم خالد النبوي وتشاركه البطولة النجمة حلا شيحة، مع مجموعة كبير من النجوم وهم: ونور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عزالعرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والمسلسل قصة إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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