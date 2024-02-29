الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

كيف يظهر الشباب في "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي؟

مسلسل امبراطوريه
مسلسل امبراطوريه ميم

ينتظر العديد من محبّي وعشاق الدراما المصرية قدوم شهر رمضان لمشاهدة العديد من الأعمال الدرامية التي تعرض خلال ماراثون دراما رمضان، التي من ضمنها مسلسل "إمبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي والذي يعرض على إحدى قنوات المتحدة.

مسلسل إمبراطورية ميم

“إمبراطورية ميم” مأخوذ عن الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبدالقدوس، والتي تتحدث عن قصة أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، إلا أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تناول للرواية في عمل فني بل سبق وقدمت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامه فيلم إمبراطورية ميم للكاتب إحسان عبد القدوس.

ويشارك في إمبراطورية ميم العديد من النجوم الشباب والذين قدموا أدوار مختلفة ومتنوعة زادت من أهمية المسلسل، وفي السطور التالية نستعرض لكم تفاصيل ادوار الشباب في مسلسل إمبراطورية ميم.

يشارك في إمبراطورية ميم الفنان الشاب نور النبوي والذي كشف عن شخصيته والتي تدعي مروان أبوالمجد، وهو شخص يرى ذاته الأصلح والأحق في إدارة جميع الأشياء.

وتشارك الفنانة الشابة هاجر السراج في مسلسل إمبراطورية ميم، وتلعب هاجر السراج دور الابنة الكبري لمختار أبوالمجد، وهي الشخصية التي يلعبها النجم خالد النبوي الذي يقوم بدور الأب.

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وتجسد الفنانة مايان السيد خلال أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" شخصية "مادي" التى تقترب من شخصيتها الحقيقية على أرض الواقع بنسبة تصل إلى 50 %.

تخوض الفنانة يارا عزمي السباق الرمضاني بمسلسل "إمبراطورية ميم" وتجسد شخصية "نادين"، الفتاة الطموحة التي تسعى لإثبات جدراتها بالمجال العقاري.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، وتتصاعد الأحداث وتزيد المشاكل بين الأبناء والأب بسبب عدم اتفاقهم في وجهات النظر.

يأتي مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي ضمن قائمة كبيرة من الأعمال الدرامية المأخوذة عن أصل أدبي قدمها الفنان خالد النبوي على مدار مسيرته الفنية منذ بدايتها.

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