يلعب الفنان محمود الليثي أدوار عديدة في ماراثون الدراما الرمضانية 2024 إذ يشارك بدور الصاحب الوفي في مسلسل المعلم ومحارب، والمقرر عرضهما على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال السباق الرمضاني 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. دور محمود الليثي في مسلسلي"المعلم" و"محارب"

دور محمود الليثي في مسلسل المعلم

“المعلم” من المسلسلات التي ينتظرها الجمهور ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو بطولة الفنان مصطفى شعبان، وتدور قصة المسلسل حول رغبة مصطفى شعبان في الانتقام ممن تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله.

ويجسد مصطفى شعبان دور تاجر سمك يعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات في محاولة لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار، ويساندة صديقه محمود الليثي، الذي يقف معه في رحلته ويساندة وفق البرومو الذي تم اطلاقه الايام الماضية.

"المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

دور محمود الليثي في مسلسل محارب

وتدور أحداث مسلسل محارب في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، لكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه ينتمي لأصول صعيدية ويهرب من الثأر.

كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محام، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل، ويساند محمود الليثي صديقه حسن في التعامل مع الحياة، وتخطي الصعوبات التي تقف حائلًا أمامه.

مسلسل محارب عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

ويتكون فريق عمل مسلسل محارب من الفنان حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، وعابد عناني، ونور محمود، وأحمد عنان، وكريم العمري، وسماء ابراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، محمود الليثي، ومحمود عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.