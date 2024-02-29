ينتظر متابعو الدراما الرمضانية المصرية انطلاق مسلسل “حق عرب”، المقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال شهر رمضان 2024، حيث اقترب البرومو الدعائي لمسلسل حق عرب من الوصول للمليون الأول من العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على فضائية DMC، إضافة إلى عرضه على منصة واتش ات.

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قنوات عرض مسلسل “حق عرب”

وحقق برومو مسلسل حق عرب من تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة للغاية في غضون أقل من 24 ساعة، فقط، وهو ما يجعل العمل مرشحًا للتواجد الجماهيري بشكل كبير خلال أيام رمضان المقبل.

قنوات عرض مسلسل حق عرب

أعلنت قناة ON E عن عرضها لمسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما بموسم رمضان 2024.

منصة Watch it تروج مسلسل حق عرب

وروجت منصة “Watch it” الرقمية لمسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للنجم، وعلقت: "حق عرب انتظرونا في شهر رمضان".

قصة مسلسل حق عرب

"حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

أبطال مسلسل حق عرب

يتكون فريق عمل مسلسل حق عرب من عدة نجوم هم:

أحمد العوضي

رياض الخولي

وليد فواز

وفاء عامر

دينا فؤاد

أحمد عبدالله محمود

سلوى عثمان

كارولين عزمي

أحمد صيام

محمد أحمد ماهر

دنيا المصري

أحمد عبدالله

منذر مهران

ويعد مسلسل حق عرب من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود حمدان، وﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق.