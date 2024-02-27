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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تعرف على قنوات عرض مسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم

مسلسل فراولة لنيللي
مسلسل فراولة لنيللي كريم

ارتفع البحث خلال الأيام القليلة الماضية على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي عن مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم، قبل أيام وجيزة من  شهر رمضان 2024، والذي من المقرر أن يشهد ماراثون كبيرًا  للدراما الرمضانية 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قنوات عرض مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن أنه من المقرر عرض مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم، على قناة DMC ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل 2024.
 

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منصة Watch it تروج لمسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم

وروجت منصة "Watch it" الرقمية لمسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للنجمة، وعلقت: "فراولة انتظرونا في شهر رمضان".
 

قصة مسلسل فراولة

عبر 15 حلقة، تدور أحداث مسلسل فراولة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار لايت وكوميدي، وتجسد النجمة نيللى كريم خلال الأحداث شخصية فراولة، في دور فتاة من أسرة فقيرة والدها حارس عقار ويجسده الفنان حجاج عبدالعظيم.

ووالدتها خلال الأحداث الفنانة القديرة لبنى ونس، ومن المقرر أن يعرض خلال النصف الثانى من شهر رمضان 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش إت الرقمية أيضًا.

تكون فراولة من أسرة فقيرة ومن ثم تعمل مندوبة مبيعات في شيء جديد لم تتم مناقشه من قبل وهي بيع إكسسوارات وبلورات لجلب الطاقة الإيجابية، حتى تنتقل بحياتها إلى طبقة الأغنياء.

ثم تصل للعمل في إحدى الشركات العالمية من خلال أسلوب العلاج التحفيزي، وتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي يناقش العديد من القضايا التي تدور في إطار اجتماعي.

فريق عمل مسلسل فراولة 

يتكون فريق عمل مسلسل فراولة من عدة نجوم وهم:

  • نيللي كريم
  • شيماء سيف
  • أحمد فهيم
  • علا رشدي
  • صدقي صخر
  • حجاج عبدالعظيم
  • لبنى ونس
  • دنيا سامي
  • محمد عبدالعظيم

 ويعد مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سليمان عبدالمالك، وﺇﺧﺮاﺝ محمد علي.

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