الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"رمضان على الأبواب".. اعرف مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم 2024

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

أيام قليلة تفلصنا عن شهر رمضان المبارك، ولا يحلو رمضان بدون "مسلسل" تلتف حوله الأسرة بأكملها بعد الإفطار، وهو من العادات المصرية التي لا تنتهى مع مرور الزمن، ومع تزايد بحث الكثيرون من المصريين عن مسلسل إمبراطورية ميم 2024، نستعرض في التقرير التالي موعد عرض المسلسل، وتفاصيل حكاية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، التي تحولت إلى عمل درامي جديد.

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موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

يبحث الكثيرون من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، عن مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم، بعدما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي الجهة المنتجة للمسلسل، عن أحدث بوسترات نجوم "إمبراطورية ميم"، والتي كشفت عن عرض مسلسل إمبراطورية ميم طوال شهر رمضان، ويبدأ عرضه مع انطلاق موسم رمضان 2024، حيث يأتي عدد حلقات مسلسل "إمبراطورية ميم" 30 حلقة.

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مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم 2024

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشكل رسمي عن انطلاق عرض مسلسل إمبراطورية ميم، في رمضان 2024 بطولة خالد النبوي، على فضائية DMC دي إم سي بشكل حصري، وعبر منصة واتش إت الإلكترونية، وهو ما يشجع المصريين على متابعة المسلسل في كل الأوقات.

وفي شهر الفرحة، كتبت القناة عبر حسابها الرسمي  على "فيسبوك"، عن عرضها للمسلسل المنتظر "إمبراطورية ميم": “انتظروا مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي وباقة من ألمع نجوم الدراما في رمضان شهر الفرحة حصريًا على dmc كما تعرض على منصة ”WATCH IT"، وهو ما حصد تفاعل وإعجاب الكثير من المستخدمين.

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم.. رمضان 2024

القائمة الكاملة لمسلسل "إمبراطورية ميم" 2024

يتنوع نجوم ونجمات العمل، بمختلف المراحل العمرية، من الفنانين الكبار وحتى الشباب والأطفال، وهو ما يتوقع البعض انه يمنح المسلسل حيوية خاصة، ومسلسل "إمبراطورية ميم" 2024، من بطولة النجم خالد النبوي وتشاركه البطولة النجمة حلا شيحة، ومجموعة كبير من النجوم وهم: ونور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عزالعرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والمسلسل قصة إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويناقش المسلسل تفاصيل مشاكل اجتماعية يواجهها الآباء، إذ تتكون الأسرة من مكونة من الأب و6 من الأبناء، مراحلهم المختلفة، وهو ما يجعل الأب في حيرة من أمره، خاصة أنه المسؤول عن تربيتهم مع عدم وجود الأم، وهو ما يجعل القصة مليئة بالأحداث المفاجئة التي كتبها الراحل الكبير إحسان عبد القدوس، وصاعها في شكل درامي الكاتب محمد سليمان عبدالمالك.

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