الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

قنوات مسلسل "إمبراطورية ميم" فى موسم رمضان 2024

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

يتساءل كثير من مستخدمى مواقع التواصل ومحرك البحث جوجل عن قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم بعدما خطف البرومو التشويقي للمسلسل أنظار المصريين حيث أيام قليلة تفصلنا عن بدء الموسم الرمضاني 2024.

 

وفي التقرير التالي، نستعرض قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم، فقًا لما أعلنته الشركة المُنتجة.

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن انطلاق عرض مسلسل إمبراطورية ميمي في رمضان 2024 بطولة خالد النبوي، على فضائية DMC دي ام سي بشكل حصري، وهو لما لفت أنظار الكثير من المستخدمين.

 

وعلقت القناة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، عن عرضها للمسلسل المنتظر "إمبراطورية ميم"::"انتظروا مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي وباقة من ألمع نجوم الدراما في رمضان شهر الفرحة حصريًا على dmc كما تعرض على منصة WATCH IT" ".

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نجوم ونجمات مسلسل "إمبراطورية ميم" 2024

يتعاون عدد كبير من الممثلين والنجوم والنجمات الكبار والشباب في مسلسل "إمبراطورية ميم" 2024 فإن المسلسل من بطولة النجم خالد النبوي وتشاركه البطولة النجمة حلا شيحة، وعدد كبير من الفنانين، وهم: ونور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عزالعرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والمسلسل قصة إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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نجوم ونجمات مسلسل "إمبراطورية ميم" 2024

تفاصيل مدهشة بمسلسل امبراطورية ميم

العمل مأخوذ من رواية الكاتب إحسان عبدالقدوس، التي تحمل نفس الاسم، ولكن على الرغم من تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي من بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

 

إلا أن المسلسل الجديد من بطولة خالد النبوي في رمضان 2024، بمعالجة درامية جديدة، حيث يناقش المسلسل، تفاصيل مشاكل اجتماعية يواجهها الآباء، إذ تتكون الأسرة من مكونة من الأب و6 من الأبناء مراحلهم المختلفة، وهو ما يجعل الأمر أكثر تعقيدصا بالنسبة الأب المسؤول عن رعايتهم، خاصة مع رحيل الأم.

 

ويأتي المسلسل ككشاف للمشكلات التي تواجه أجيال مختلفة من الطفولة حتى مرحلة الشباب، كما يركز "إمبراطورية ميم" على عدة تفاصيل وأمور تربوية ونفسية تخص الأسرة، ويناقش فكرة سلطة الأب على أبناءه، وكيف يتعامل الأب مع مثل هذه الأفكار التي تحيط به في المنزل.

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