الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تردد قناة "أون دراما" الجديد على النايل سات 2024 وأهم مسلسلات رمضان

قناة أون دراما
قناة "أون دراما"

تردد قناة أون دراما الجديد على النايل سات 2024، من الموضوعات التى ترتفع معدلات البحث عنها من خلال محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الماضية.

تردد قناة أون دراما الجديد على النايل سات 2024

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز:27500

الاستقطاب:  افقي

تصحيح الخطأ:  6 / 5

HD الجودة:

ضبط التردد القناة علي جهاز الرسيفر

يمكن ضبط التردد الخاص بقناة اون دراما من خلال عدة خطوات بسيطة وهي:

1- يتم النقر على زر اعدادات.

2- اختيار تثبيت.

3- تثبيت يدوي بالإنجليزية.

4- اختر القمر الصناعي “نايل سات” من القائمة.

5- كتابة التردد الجديد الخاص بها  كما هو مذكور سابقا.

6- كتابة لكافة البيانات الخاصة بالقناة القمر والتردد ومعامل التصحيح والترميز.

7- النقر على زر بحث.

8- بعدها نقوم بالنقر على زر حفظ لحفظها في القنوات المفضلة.

مسلسلات تعرضها قناة "أون دراما" رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

مسلسل مسار إجباري

مسلسل صدفة

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل المعلم

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تعرف على أهم المسلسلات التى تعرض فى رمضان 2024 

1 ــ مسلسل «الكبير أوي» رمضان 2024

تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى

بطولة: أحمد مكي أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم

2 ــ مسلسل «الحشاشين» مسلسلات رمضان 2024

إخراج بيتر ميمي، تأليف عبدالرحيم كمال

بطولة: كريم عبدالعزيز فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض، إسلام جمال

3ــ مسلسل «المداح 4» مسلسلات رمضان 2024

تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج

بطولة :حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز

4 ــ مسلسل «صيد العقارب» رمضان 2024

تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن

بطولة: غادة عبدالرازق رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد فهيم، هشام إسماعيل.

5 ــ مسلسل «إمبراطورية ميم» مسلسلات رمضان 2024

تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج محمد سلامة.

بطولة: خالد النبوى نور النبوي، حلا شيحا، هاجر السراج، إيمان السيد، محمد محمود عبد العزيز.

6 ــ مسلسل «بيت الرفاعي» مسلسلات رمضان 2024

تأليف بيتر ميمي، إخراج: أحمد نادر جلال.

بطولة: أمير كرارة أحمد رزق، ريم مصطفى، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، عمرو وهبة، رحاب الجمل.

7 ــ مسلسل «العتاولة» مسلسلات رمضان 2024

تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

بطولة :أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، مي كساب، حنان يوسف، هدى الإتربي.

8ــ مسلسل «حق عرب» مسلسلات رمضان 2024

تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

بطولة: أحمد العوضي رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان.

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