الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. تردد قناة dmc دراما على نايل سات والعرب سات 2024

dmc دراما
dmc دراما

مع اقتراب شهر رمضان يحرص الكثير من عشاق ومحبي الدراما على معرفة تردد قناة dmc دراما على نايل سات والعرب سات 2024 لمتابعة جميع المسلسلات المفضلة لديهم، فهي من أهم القنوات المصرية التي يبحث الالآف من المشاهدين عنها وعن التردد الخاص بها فهي قناة dmc دراما، حيث تعتبر تلك القناة من أشهر القنوات التي ستعرض الكثير من الأعمال الفنية الرائعة التي يشاهدها الكثير من المشاهدين.

تردد قناة dmc دراما على نايل سات 2024

وتعرض قناة Dmc دراما عددا من البرامج المميزة التي تجذب الانتباه، فتنشر "الدستور" اليوم في هذه السطور القادمة عن تردد قناة dmc دراما على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة dmc دراما

وتعد قناة dmc دراما هي من أحد القنوات التي حصلت على مشاهدات كبيرة وحصدت نسب متابعة عالية من خلال المشاهدين، حيث أنها تقوم بعرض العديد من المسلسلات الدرامية التي يعشقها الكثيرين، كما أنها ستقوم بعرض برامج ترفيهية ودينية تكون مميزة تجعلها دائمًا بالصدارة، فلهذا يتساءل آلاف من الناس عن تردد قناة dmc دراما، فسيكون التردد كالآتي:

تردد قناة dmc دراما على النايل سات

تردد قناة Dmc: 11449.
القمر الصناعي: قمر النايل سات.
معامل الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل ترميز قناة Dmc: 27500.
الجودة: HD.

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تردد قناة dmc

ولا يمكننا أن ننسى قناة dmc، حيث تكون هذه القناة من القنوات التي يبحث عنها كافة المشاهدين لمتابعة الكثير من الأعمال الفنية الجديدة والتي ستُعرض فقط على شاهد وWatch it، فمن ضمن تلك هذه الأعمال المميزة هي مسلسل بينا ميعاد الجزء الثاني، وكذلك مسلسل بين السطور، وأيضا مسلسل حالة خاصة، فكل تلك الأعمال الجديدة يمكن للجميع متابعتها على قناة dmc، فيكون تردد تلك القناة هي كالآتي:

التردد: 12092.
القمر الصناعي: قمر النايل سات.
معامل الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الجودة: HD.

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