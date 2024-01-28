الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تردد قناة الجزائر الأولى والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك

أهلى جده
أهلى جده

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة وجماهير النادي الزمالك المصري عن قناة مفتوحة ليقوموا بمشاهدة مباراة نادي الزمالك اليوم أمام النادي الأهلي السعودي في نهائي بطولة كأس التحدي في الإمارات العربية المتحدة.

 

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وقد أتاح القمر الصناعي النايل سات قناة الجزائر الأولى لتكون هي الناقلة لكأس الأمم الإفريقية، والتي تنقل فعاليات كأس الأمم الإفريقية وكأس التحدي.

وقد شهدت ارتفاعا كبيرا في معدلات البحث عنها عن طريق محرك البحث العالمي جوجل، وقد زادت نسبة الإعلانات على القناة بعد إعلانها عن بث المباريات مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات.

 

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تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 


وحازت القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على حقوق بث مباريات البطولة، بما في ذلك المباراة الافتتاحية والنهائية، ويجب التنبيه إلى أن القناة الجزائرية مشفرة، ويتعين إدخال الشفرة الخاصة بها لفتح البث عبر القمر الصناعي نايل سات. يمكن العثور على القناة باسم "Programme National HD" على التردد التالي:


التردد 11680
معامل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
معدل تصحيح الخطأ 5/6
الجودة HD
القمر الصناعي النايل سات
شفرة القناة 1100001100000000

 

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كيفية إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات 


لإدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى:
انتقل إلى إعدادات الرسيفر.

الخطوة الثانية:
ادخل القائمة الرئيسية.

الخطوة الثالثة:
اضغط على زر "Menu".

الخطوة الرابعة:
اضغط على كلمة "خيارات" أو "Options".

الخطوة الخامسة:
اختر "تثبيت" أو "Installation".

الخطوة السادسة:
اختر "تثبيت يدوي" أو "Manual Installation".

الخطوة السابعة:
اختر القمر "Nilesat/Arabsat".

الخطوة الثامنة:
أدخل التردد وهو 11680.

الخطوة التاسعة:
اختر التردد الأفقي "H".

الخطوة العاشرة:
اختر معدل الترميز 27500.

الخطوة الحادية عشرة:
اضغط "موافق" أو "OK".

الخطوة الثانية عشرة:
أدخل كود القناة (110000110000000).

 

 

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أهلى جدة يعلن التشكيل الرسمى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس دبى للتحدى


القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 


قناة تيلى تشاد على النايل سات:

التردد: 12015.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
قناة RTB بوركينا فاسو على يوتلسات 9E:

التردد: 11900.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
قناة فوكس سبورت على النايل سات:

التردد: 12284.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
قناة beIN Sports Max HD على النايل سات:

التردد: 11013.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 3/2.
قناة beIN Sports المفتوحة على سهيل سات:

التردد: 11547.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 2/3.
 

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