لو فاتك التريند|وزير الخارجية السعودي يزور لمصر وطرح وحدات سكنية جديدة بالعبور وأسيوط

تنوعت أخبار التريند اليوم الأحد، ما بين أخبار سياسية ورياضية واجتماعية في هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز أخبار التريند خلال الساعات الماضية.

الرئاسة الفلسطينية: الحملة ضد الأنروا "ظالمة" وتهدف لتصفية قضية اللاجئين

طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، الدول التي اتخذت موقفًا تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني دون وجه حق بشكل لا إنساني.

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وزير الخارجية السعودى: نسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر فى مختلف المجالات

تقدم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بخالص الشكر والتقدير للسفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على حسن الضيافة وكرم الاستقبال.

وأكد فرحان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع السفير سامح شكري، اليوم، تطلع المملكة السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدًا بالعلاقات المصرية السعودية في ظل توجيهات القيادات.

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سامح شكرى: نكرر المطالبة بالوقف الفورى والشامل لإطلاق النار فى غزة

قال وزير الخارجية سامح شكري إن المشاورات المصرية السعودية مهمة في ضوء التطورات بالمنطقة وتزايد الأزمة وبمشاركة الرؤى والأهداف.

وأضاف “شكري” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، اليوم، أنه ناقش تطورات في المنطقة وعلى رأسها ما يحدث في قطاع غزة.

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بشرط عدم سحب جدية الحجز.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية بمدينتى العبور وأسيوط الجديدتين

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلى يشمل 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 م2، بمدينة العبور الجديدة، وعدد من الوحدات السكنية بمدينة أسيوط الجديدة، بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، وذلك للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث، أو وحدات مدينة أسيوط الجديدة والتى سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

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الشباب السعودى فى مفاوضات متقدمة مع دى خيا لضمه خلال يناير

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الشباب السعودي، في مفاوضات لضم الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق وأصبح دي خيا متاحًا بالمجان منذ رحيله عن مانشستر يونايتد، الصيف الماضي، بعدما قضى 12 عامًا في "أولد ترافورد".

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مباراة مصر والكونغو.. كيف يعوض فيتوريا غياب إمام عاشور؟

سيفتقد منتخب مصر لواحد من أبرز لاعبيه من جديد في بطولة كأس أمم إفريقيا، عندما يواجه نظيره الكونغو الديمقراطية مساء اليوم في ثمن نهائي البطولة.

وسيغيب إمام عاشور لاعب وسط الملعب، بعد تعرضه لارتجاج في المخ في تدريبات الفراعنة، عن لقاء الكونغو ليفقد فيتوريا عنصرا أساسيا جديدا في تشكيلته بالبطولة بعد إصابة محمد الشناوي ومحمد صلاح.

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كيفية استخدام تطبيقات اللياقة البدنية لإنقاص الوزن

تساعد تطبيقات اللياقة البدنية في إنقاص الوزن على أساس الأهداف من خلال السماح للمستخدمين بتحديد أهداف شخصية وتتبع التقدم وتلقي خطط تمرين مخصصة.

إن الارتفاع المثير للقلق في السمنة خلال العقود الأخيرة يجعلها مصدر قلق صحي عالمي، ووفقا للاتحاد العالمي للقلب، يعيش حوالي 2.3 مليار شخص مع هذه الحالة في الوقت الحاضر، ومن المتوقع أن يرتفع العدد في الفترة القادمة، يمكن أن يكون كبح جماحه، أو في أحسن الأحوال إدارته، أمرًا صعبًا بشكل خاص بسبب تفاعله مع اللاعبين الفرديين والمجتمعيين والبيئيين واعتمادهم عليهم، مثل نمط الحياة، وعلم الوراثة، واختيارات الطعام، والتحضر، وما إلى ذلك.

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