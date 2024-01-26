بعد إصابة العامري فاروق به.. اعرف أسباب السكتة الدماغية

أعلن النادي الأهلي وفاة رجل الأعمال العامري فاروق، نائب رئيس النادي، عن عمر ناهز الـ75 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية كبيرة دخل على أثرها إلى المستشفى منذ شهر نوفمبر الماضي.

وكان العامري فاروق قد تعرض للأغماء في السابع من نوفمبر الماضي، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين قبل نقله إلى إحدى مستشفيات السادس من أكتوبر وبقي فيها حتى وفاته اليوم بسبب نزيف في المخ دخل بسببه في غيبوبة وسكتة دماغية على مدار شهرين، وأجرى 5 عمليات جراحية في المخ.

وفي هذا التقرير يقدم الدستور أسباب السكتة الدماغية حسب موقع CDC البريطاني.

ماهي السكتة الدماغية ؟

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من دماغك، وبدون الأكسجين الموجود في الدم، تبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.

أنواع السكتات الدماغية:

يمكن أن تحدث السكتة الدماغية بطريقتين رئيسيتين: شيء ما يعيق تدفق الدم، أو شيء يسبب نزيفًا في الدماغ .

السكتة الدماغية الإقفارية:

في 8 من أصل 10 سكتات دماغية، ينسد الوعاء الدموي الذي ينقل الدم إلى دماغك، ويحدث ذلك عندما تنفصل الترسبات الدهنية في الشرايين وتنتقل إلى الدماغ أو عندما يؤدي ضعف تدفق الدم من ضربات القلب غير المنتظمة إلى تكوين جلطة دموية.

السكتة الدماغية النزفية:

إنها أقل شيوعًا من السكتة الدماغية الإقفارية ولكنها قد تكون أكثر خطورة، حيث تنتفخ إحدى الأوعية الدموية في دماغك وتنفجر، أو يتسرب أحد الأوعية الدموية الضعيفة، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط وتناول الكثير من الأدوية المميعة للدم إلى هذا النوع من السكتة الدماغية.

يعاني بعض الأشخاص مما يسمى بالنوبة الإقفارية العابرة (TIA):

وهي "السكتة الدماغية البسيطة" ناتجة عن انسداد مؤقت، لا يسبب تلفًا دائمًا في الدماغ، لكنه يزيد من احتمالات إصابتك بسكتة دماغية واسعة النطاق.

أسباب السكتات الدماغية:

1- ضغط دم مرتفع:

ارتفاع ضغط الدم أكبر سبب للسكتات الدماغية، إذا كان ضغط دمك عادة 130/80 أو أعلى، فسوف يناقش طبيبك العلاجات معك.

2- التدخين:

التدخين يزيد من احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية، فالنيكوتين يجعل ضغط الدم يرتفع، ويتسبب دخان السجائر في تراكم الدهون في شريان الرقبة الرئيسي، كما أنه يزيد من سماكة الدم ويجعله أكثر عرضة للتجلط، حتى التدخين السلبي يمكن أن يؤثر عليك.

3- مرض قلبي:

تشمل هذه الحالة وجود خلل في صمامات القلب بالإضافة إلى الرجفان الأذيني ، أو عدم انتظام ضربات القلب، والذي يسبب ربع السكتات الدماغية بين كبار السن، من الممكن أيضًا أن تصاب بانسداد الشرايين بسبب الترسبات الدهنية.

4- السكري:

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون به من ارتفاع ضغط الدم ويكونون أكثر عرضة لزيادة الوزن، وكلاهما يزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية، ويؤدي مرض السكري إلى إتلاف الأوعية الدموية، مما يزيد من احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية، إذا تعرضت لسكتة دماغية عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة، فإن إصابة دماغك تكون أكبر.

5- زيادة الوزن:

قد ترتفع فرص إصابتك بالسكتة الدماغية إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، يمكنك تقليل احتمالاتك عن طريق ممارسة التمارين كل يوم، قم بالمشي السريع لمدة 30 دقيقة، أو مارس تمارين تقوية العضلات مثل تمارين الضغط والأوزان.

6- الأدوية:

تناول بعض الأدوية يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، على سبيل المثال، يمكن لأدوية تسييل الدم، التي يقترحها الأطباء لمنع تجلط الدم، أن تزيد في بعض الأحيان من احتمال حدوث السكتة الدماغية من خلال النزيف، وقد ربطت الدراسات العلاج الهرموني، المستخدم لأعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة ، مع ارتفاع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية. كما أن تناول جرعة منخفضة من هرمون الاستروجين في حبوب منع الحمل قد يزيد من احتمالات إصابتك.

7- تقدم العمر:

يمكن لأي شخص أن يصاب بسكتة دماغية، حتى الأطفال في الرحم ولكن بشكل عام، فرصك ترتفع مع تقدمك في السن، وتتضاعف كل عقد بعد سن ال 55 عامًا.

8- التاريخ العائلي:

يمكن أن تحدث السكتات الدماغية في العائلات، قد تشترك أنت وأقاربك في الميل للإصابة بارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، ويمكن أن تحدث بعض السكتات الدماغية بسبب اضطراب وراثي يمنع تدفق الدم إلى الدماغ.