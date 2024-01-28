الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيفية استخدام تطبيقات اللياقة البدنية لإنقاص الوزن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تساعد تطبيقات  اللياقة البدنية  في إنقاص الوزن على أساس الأهداف من خلال السماح للمستخدمين بتحديد أهداف شخصية وتتبع التقدم وتلقي خطط تمرين مخصصة. 

إن الارتفاع المثير للقلق في السمنة، خلال العقود الأخيرة، يجعلها مصدر قلق صحي عالمي، ووفقا للاتحاد العالمي للقلب، يعيش حوالي 2.3 مليار شخص مع هذه الحالة في الوقت الحاضر، ومن المتوقع أن يرتفع العدد في الفترة المقبلة، يمكن أن يكون كبح جماحه، أو في أحسن الأحوال إدارته، أمرًا صعبًا بشكل خاص بسبب تفاعله مع اللاعبين الفرديين والمجتمعيين والبيئيين واعتمادهم عليهم، مثل نمط الحياة، وعلم الوراثة، واختيارات الطعام، والتحضر، وما إلى ذلك.

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ويمكن فحص العوامل الخارجية من خلال نهج متعدد القطاعات يشمل الحكومات والمجتمعات وصناعة الأغذية وأنظمة الرعاية الصحية، فمن الضروري للغاية للأفراد مراقبة ممارساتهم الصحية وإدارة الوزن، هناك حليف جديد ولكنه بالغ الأهمية يساعد في السعي المتزايد نحو اتباع أسلوب حياة صحي وهو التكنولوجيا، شهد العقد الماضي تصاعدًا ملحوظًا في الابتكارات التكنولوجية في جميع أنحاء العالم، والتي شملت صناعات متنوعة بما في ذلك الصحة والعافية، ومن الجدير بالذكر أن إدخال تطبيقات اللياقة البدنية قد أحدث ثورة في النظام البيئي للياقة البدنية بأكثر من طريقة، كما هو موضح أدناه.

 

اعتماد الجيل الجديد من الرفاهية قبل الطفرة الرقمية، لم يكن التقييم الصحي البسيط يتضمن أكثر من رحلة سريعة إلى أقرب عيادة. ومع ذلك، فقد أدى الوصول السهل إلى تطبيقات اللياقة البدنية إلى تغيير هذا السيناريو بشكل ملحوظ، تستفيد هذه التطبيقات من إمكانات الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء من الجيل الجديد لتقديم حلول صحية وعافية مخصصة تعتمد على البيانات للمستخدمين.

 وفي الآونة الأخيرة، حقق الذكاء الاصطناعي نجاحات كبيرة في صناعة الصحة واللياقة البدنية، بدءًا من تقديم نصائح شخصية للياقة البدنية بناءً على ظروف وتوقعات المستخدم إلى تقديم تتبع العناصر الغذائية من خلال لقطات للوجبات، تعمل GenAI على جعل حضورها الديناميكي محسوسًا في جميع أنحاء القطاع. يعد اعتماد نمط حياة صحي أمرًا بالغ الأهمية لإدارة الوزن بشكل فعال.

 

 بصراحة، إدارة الوزن هي أكثر من مجرد خسارة الوزن. كما أنها تنطوي على اعتماد والحفاظ باستمرار على نهج متوازن ومستدام للصحة واللياقة البدنية والرفاهية، تستفيد تطبيقات اللياقة البدنية التي نستخدمها اليوم من التكنولوجيا لخدمة العديد من الأغراض التي تتراوح من تتبع النشاط اليومي إلى مراقبة ميزانية السعرات الحرارية وتقديم المساعدة في الوقت الفعلي، وما إلى ذلك. فهي تمكن المستخدمين من التحكم في صحتهم، واتخاذ خيارات مستنيرة، وبناء عادات مستدامة لتحقيق الرفاهية على المدى الطويل.

دور تطبيقات اللياقة البدنية في فقدان الوزن وإدارته إن التفضيل العالمي المتزايد لتطبيقات اللياقة البدنية له ما يبرره عوامل متعددة، القليل من أهمها: يدعم فقدان الوزن المستدام توفر تطبيقات اللياقة البدنية خططًا مخصصة للتمرين، وإرشادات غذائية، وتتبع الأهداف، مع تعزيز المساءلة أيضًا، وتوفير التعليقات في الوقت الفعلي، وتعزيز دعم المجتمع، من خلال تثقيف المستخدمين والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة بشكل متكرر، تخلق هذه التطبيقات نهجًا شاملًا يشجع على تبني عادات صحية مدى الحياة، مما يضمن النجاح على المدى الطويل في إدارة الوزن.

ويوفر إمكانية الوصول تقدم تطبيقات اللياقة البدنية طريقًا سهل الوصول إليه ومريحًا لإدارة الوزن وتعزيز اللياقة البدنية، يمكن للمستخدمين الوصول إلى التدريبات والإرشادات الغذائية ودعم المجتمع من منازلهم أو أثناء التنقل في أي وقت.

ويقي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة إن التتبع المنتظم للوزن والعناصر الصحية الحيوية الأخرى يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، كما أنه يساعد الأشخاص على اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

يساعد على إعداد أهداف واقعية تساعد تطبيقات اللياقة البدنية على إنقاص الوزن على أساس الأهداف من خلال السماح للمستخدمين بتحديد أهداف شخصية وتتبع التقدم وتلقي خطط تمرين مخصصة وإرشادات غذائية.

 تنشئ هذه التطبيقات نهجًا منظمًا، وتوفر التحفيز من خلال الاحتفالات بالأهداف والتعليقات في الوقت الفعلي. يمكن للمستخدمين مراقبة إنجازاتهم وتعديل الاستراتيجيات وفقًا لذلك، وبالتالي السير في طريق فعال وموجه نحو تحقيق الأهداف لفقدان الوزن، يخلق الوعي حول الصحة الجيدة توفر بعض التطبيقات موارد تعليمية حول التغذية والتمارين الرياضية والصحة العامة، يمكن للمستخدمين الوصول إليها، وهي متاحة عادة في شكل مقالات ومقاطع فيديو ونصائح لتعزيز فهمهم لأسلوب حياة صحي.

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