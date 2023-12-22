"رياضة الوادي الجديد" تنفذ مسابقات اللياقة البدنية بجميع مراكز الشباب

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، مسابقة اللياقة البدنية للشباب ضمن خطة نشاط مركز الشباب خلال شهر ديسمبر، بمشاركة عدد كبير من الشباب على مستوى المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف السيد بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد.

زيادة الوعي بأهمية الرياضة

وأوضح بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المسابقة تحتوي على عدد كبير من التمارين منها الضغط الصدري وتمارين البطن والجري في المكان، بمشاركة عدد كبير من الشباب على مستوى المحافظة.

وأشار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ان تنفيذ المسابقة ضمن حزمة من البرامج والفعاليات الرياضية التي تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذها بهدف زيادة الوعي بأهمية الرياضة، والاهتمام برفع معدلات اللياقة البدنية للشباب والمواطنين من مختلف الأعمار السنية.

شباب الوادى الجديد ينفذ مهرجان رياضى للنشء بمركز شباب شمس بقطاع بلاط

كما نفذ مركز شباب شمس التابع لقطاع بلاط مهرجان رياضى للنشء، اشتمل على العديد من الألعاب الرياضية والترفيهية ضمن خطة نشاط المركز لشهر ديسمبر بمشاركة 20 طليعا وطليعة.

وأكد بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الهدف من مهرجان رياضى للنشء والشباب بعضهم بعضا وهى غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب، والعناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية، والمساهمة في التخلص من التوتر النفسي، وتفريغ الانفعالات، والاستفادة من الطاقة الزائدة.