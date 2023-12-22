الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"رياضة الوادي الجديد" تنفذ مسابقات اللياقة البدنية بجميع مراكز الشباب

جانب من مسابقات اللياقة
جانب من مسابقات اللياقة البدنية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، مسابقة اللياقة البدنية للشباب ضمن خطة نشاط مركز الشباب خلال شهر ديسمبر، بمشاركة عدد كبير من الشباب على مستوى المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف السيد بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد.

زيادة الوعي بأهمية الرياضة

وأوضح بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المسابقة تحتوي على عدد كبير من التمارين منها الضغط الصدري وتمارين البطن والجري في المكان، بمشاركة عدد كبير من الشباب على مستوى المحافظة.

وأشار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ان تنفيذ المسابقة ضمن حزمة من البرامج والفعاليات الرياضية التي تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذها بهدف زيادة الوعي بأهمية الرياضة، والاهتمام برفع معدلات اللياقة البدنية للشباب والمواطنين من مختلف الأعمار السنية.

شباب الوادى الجديد ينفذ مهرجان رياضى للنشء بمركز شباب شمس بقطاع بلاط  

كما نفذ مركز شباب شمس التابع لقطاع بلاط مهرجان رياضى للنشء، اشتمل على العديد من الألعاب الرياضية والترفيهية ضمن خطة نشاط المركز لشهر ديسمبر  بمشاركة 20 طليعا وطليعة.

وأكد بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الهدف من مهرجان رياضى للنشء والشباب  بعضهم بعضا وهى غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب، والعناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية، والمساهمة في التخلص من التوتر النفسي، وتفريغ الانفعالات، والاستفادة من الطاقة الزائدة.

مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد مسابقة اللياقة البدنية حزمة من البرامج والفعاليات الرياضية وزارة الشباب والرياضة الاهتمام برفع معدلات اللياقة البدنية

الأكثر قراءة

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

عاجل.. كشفت كذب الأرقام الرسمية.. الجارديان: 5000 عسكرى حصيلة خسائر إسرائيل بحرب غزة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

بدء النوة بالإسكندرية.. أمطار غزيرة و186 سيارة ومُعدة لمواجهة الطوارئ (صور)

تفاصيل إيرادات فيلم "أبو نسب" في أول أيام عرضه للجمهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر