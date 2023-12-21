الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة الوادى الجديد تحتفل باليوم العالمى للغة العربية بمشاركات دولية

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

 نظم قسم اللغة العربية بكلية الآداب، بجامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "العربية لغة الفنون والشعر"، بمشاركات دولية من الهند وإسبانيا وصربيا وأوزبكستان وفلسطين، بإشراف الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والدكتور محمد عبيد رئيس قسم اللغة العربية بالكلية، والدكتور أسامة عطية سليمان منسق المنتدى الثقافي. 
وقال الدكتور محمد عبيد رئيس، إنه تم توجيه الدعوة لعدد كبير من الأجانب من إسبانيا والهند وصربيا وأوزبكستان من المستعربين المهتمين باللغة العربية وقضاياها الذين بادروا بالاستجابة والمشاركة؛ لإدراكهم لما تمثله العربية من دور بارز مهم في فهم النص القرآني الذي نزل بلسان عربي مبين.


وأشار إلى اهتمام الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، باللغة العربية بوصفها مكونًا أساسيًا من مكونات الهوية الوطنية المصرية كونها لغة دين قويم وثقافة أصيلة فهي لغة عالمية تؤثر في غيرها وتتأثر أيضًا، وتزداد نموًّا لتواكب المخترعات الحديثة. 

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بدوره، أكد الدكتور إسلام عامر، أن قسم اللغة العربية ممثلًا لكلية الآداب وجامعة الوادي الجديد يقدم بعضا من مشاركات جادة لمحبين مخلصين للعربية ليقدم صورة مشرقة للعربية من خلال عيون مستعربين أجانب من دولة الهند وأسبانيا وصربيا وأوزبكستان مدركين لقيمتها الواعين بمكانتها على المستوى العالمي.


وقال، إن الاحتفالية شهدت حضورًا دوليا وعربيا ومحليا للكثير من المهتمين باللغة العربية، وتناولت عددا من الكلمات التي دارت حول عبقرية اللغة العربية، وشارك الطالب عبدالواحد محمد محمود عبدالله بالفرقة الثانية، قسم اللغة العربية بكلمة ممثلة عن المجتمع الطلابي، وشاركت سارة عباس عديل المدرس المساعد بقسم اللغة العربية، بكلمة عن الاستثمار في اللغة العربية وشارك الدكتور إغناطيوس دي تيران من إسبانيا بكلمة وجه من خلالها التحية للغة العربية، وتطلع إلى مشاركة جادة بين الجامعات المصرية والجامعات الإسبانية في خدمة اللغة العربية.


وأكد الدكتور أسعد دوراكوفيتش من صربيا، أهمية مد جسور التعاون العلمي بين جامعة الوادي الجديد والجامعات البوسنية.. متطلعا إلى تمثيل عربي قوي لتعليم الشعب البوسني اللغة العربية لأهميتها.

نظم قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي اليوم العالمي للغة العربية العربية لغة الفنون والشعر الهند وإسبانيا وصربيا وأوزبكستان وفلسطين الدكتور أسامة عطية سليمان الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب

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