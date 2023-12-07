رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد حفل تدشين أسرة طلاب من أجل مصر

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادي حفل تدشين الأسرة للعام الجامعي 2023-2024 برعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، وبإشراف عام الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور عمداء كليات الجامعة ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس ورواد الأسرة بكليات الجامعة ورائدة فتيات الأسرة وحشد كبير من طلاب أسرة طلاب من أجل مصر بكليات الجامعة.



المشاركة الطلابية في الانتخابات الرئاسية

عبر الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة عن سعادته بالحشد الكبير من طلاب الجامعة في حفل تدشين أسرة طلاب من أجل مصر والمشاركة الطلابية في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هذا الجمع تحت مظلة واحدة هى المصلحة الوطنية الخاصة بنا جميعا مضيفا ان الجامعة بقاعات الدرس والمعامل والمكتبات والأساتذة لن يتأتى ذلك إلا بالاتحاد على مصلحة واحدة وأرضية مشتركة هى الوطن الذى يجمعنا وأنه مهما كانت ثرواتك وأنت بلا وطن فأنت بلا شىء، وأضاف أيضا أن انتخاب رئيس جهورية يحدث استقرارا في الوطن وتنمية حتى لا نصبح مثل دول أخرى كثيرة غير مستقرة لأننا وطن مختلف ودولة مستقرة عظيمة مؤكدا أن الجامعة تهتم بهذا الأمر في إطار المسئولية المجتمعية التى تقع على عاتق جامعة من الجيل الثالث تعنى بالتعليم والبحث العلمى والمسئولية المجتمعية، والمشاركة هنا من صلب رسالة الجامعة كما أن مشاركة الطلاب في الانتخابات تشكل شخصيته كقائد في المستقبل.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التدشين في هذا الوقت كان مهمًا مؤكدًا ثقته أن الجميع على قلب رجل واحد من أجل المصلحة الوطنية، وقال رئيس الجامعة لطلاب أسرة طلاب من أجل مصر أن الأسرة تعنى السلوك القويم وأن تكون مثلًا للآخرين داعيا أبناءه للاحترام المتبادل بين الجميع داخل الأسرة وخارجها وأوصى الطلاب بالالتزام بالأداء الأكاديمى واكتساب مهارات من خلال الاشتراك في الأنشطة الطلابية المختلفة.

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد عام أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة إلى أن تدشين الأسرة معناها بداية لانطلاق كل الانشطة المعنية بها الأسرة على مستوى الجامعة، وعبر عن سعادته بأنشطة الأسرة المتنوعة وتمثيلهم المشرف للجامعة في كافة الاحتفالات التى تنظمها الجامعة، وحرصهم على تنمية مهاراتهم المختلفة ومساعدة زملائهم المستجدين فى الاندماج في الحياة الجامعية وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الانتخابات الرئاسية تعنى تنافس الجميع من اجل مصلحة الوطن داعيا طلاب الجامعة الى المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسى.