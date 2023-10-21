رئيس جامعة جنوب الوادى: استحداث مشروع "الكراسى البحثية" لأول مرة بالجامعة

أعلن رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، استحداث مشروع "الكراسي البحثية"، تحت شعار "البحث العلمي بجامعة جنوب الوادي موجه لخدمة المجتمع"؛ بهدف تهيئة البيئة البحثية للنمو فى مجال علمي متخصص.

أوضح رئيس الجامعة، في تصريح اليوم السبت، أن كرسي البحث العلمي هو عبارة عن وحدة أكاديمية تنشأ في الجامعة؛ بهدف تهيئة البيئة البحثية للنمو في مجال علمي متخصص من خلال تمويل موجه للمشروع من فرد أو جماعة أو مؤسسة تقدم منحة نقدية أو عينية لتأسيس الكرسي العلمي ويحمل اسم الجهة الممولة، وكمرتبة بحثية تسند للعلماء والباحثين المتميزين، والذين يزخر رصيدهم البحثي بمساهمات عالية النوعية والكمية في اختصاص معين وتهدف كراسي البحث إلى دفع المعرفة في الاختصاصات ذات العلاقة دفعا نوعيا مهما بالاعتماد على مجهودات ومساهمات الحائزين على كراسي البحث بالتعاون مع مجموعات من باحثين ذوي كفاءات عالية.



وأضاف عكاوي أن الهدف هو استقطاب الكفاءات العلمية المتخصصة المتميزة لدعم البرامج البحثية في الجامعة وتنشيطها، مع توفير البيئة الملائمة للبحث والتطوير، بما يدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني، وربط الباحثين المتميزين في الجامعة بمراكز البحث في الجامعات العالمية عن طريق البحوث المشتركة في كراسي البحث، فضلا عن ربط مخرجات البحث العلمي في الجامعة بحاجات المجتمع من خلال إيجاد بيئة تقوم على الشراكة بين الجامعة والجهات الحكومية والأهلية.

وكان قد صرح الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه انطلاقا من دور المعهد التوعوي كإحدى القوة الناعمة المؤثرة فى شباب الجمهورية، يعتزم المعهد تنظيم ملتقى إعداد قادة الجمهورية الجديدة، والذي يقام تحت شعار سفراء الجنوب بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى، ويضم جامعات "سوهاج - جنوب الوادي وفرع الغردقة - جامعة الأقصر - أسوان"، على أن تكون الفئات المستهدفة هم الطلاب المشاركين في الأنشطة الطلابية، وذلك خلال الفترة من ٢٧- ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣، ويأتى ذلك تماشيًا مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوزارة ٢٠٢٣.