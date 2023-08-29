جامعة أسوان تحصل على جائزة أفضل جامعة ابتكارية بإقليم جنوب الصعيد

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، عن حصول الجامعة على جائزة أفضل جامعة ابتكارية على مستوى إقليم جنوب الصعيد، وذلك خلال حفل إعلان نتائج مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة، الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

تكريم جامعة أسوان

وجاء التكريم تقديرا لجهود جامعة أسوان الممثلة في قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة ومختلف قطاعتها العلمية والبحثية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الذي شهد حفل مسابقة MOSAIC 2023 لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة.

دعم الابتكار وريادة الأعمال

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان أن الجامعة تعمل من خلال خطتها الاستراتيجية على دعم الابتكار وريادة الأعمال، ورعاية المبتكرين والنوابغ والعمل على ربط الابتكارات مع المؤسسات الصناعية لمواجهة التحديات التنموية في مصر.

كما ثمن الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أهمية المسابقة وفوز جامعة أسوان بأفضل جامعة ابتكارية علي مستوي إقليم جنوب الصعيد طبقا لمعايير المسابقة التي تهدف الي تحقيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والذي توليه الوزارة اهتماما كبيرا بهدف دعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الربط بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصناعية والإنتاجية لمواجهة التحديات التنموية، والعمل علي دعم الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة وخاصة ان جامعة أسوان تتميز بموقعها الجغرافي وربطها بالسوق الإفريقية والشراكة الاكاديمية والبحثية بالجامعات الافريقية والعالمية لدعم ريادة الأعمال والابتكار وربطهما بالصناعة.

جدير بالذكر أن خلال الأيام الماضية حضر الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.