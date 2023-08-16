رئيس جامعة أسوان يشهد مؤتمر حوار الثقافات.. ويؤكد على دور الدين في صناعة السلام

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، فعاليات مؤتمر منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت عنوان «نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السلام».

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بمشاركته في هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي انطلاقا من منطلق نشر مبادئ وقيم السلام بين مختلف أطياف المجتمع، والعمل علي نشر مفهوم الخطاب الديني، في دعم أواصر العلاقات الإنسانية نحو تحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي، وأن هذا يتحقق من خلال مشاركة كافة الجهات والمؤسسات الفكرية، والتنويرية في القيام بدورها نحو تحقيق الاستقرار في المجتمع.

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة أنه عُقد المؤتمر على مدار يومين، وتضمن اليوم الأول عقد الجلسة الافتتاحية، حول دور الدين في صناعة السلام المحلي والدولى.

وأضاف عثمان أنه أقيم الملتقي بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والعميد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك تحت رعاية الدكتور القس، أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وأدار الجلسة الكاتب الصحفى حمدي رزق، كما تضمنت الفعاليات عقد جلسات نقاشية حول: الفكر الديني والتنمية المستدامة، والحضور الديني والمجال العام.

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