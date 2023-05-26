الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"رعاية المبتكرين" ينتهى من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات

الدكتور ضياء خليل
الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين

أعلن الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، عن انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، والذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خلال الفترة من (6 مارس – 10 مايو 2023) لتدريب الباحثين على المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة، ومنتجات على أرض الواقع.

وأكد خليل أهمية هذا البرنامج الذي نفذ على مرحلتين، المرحلة الأول (R2E: Base camp) أقيمت في أسبوعين، نُظم خلالهما 4 ورش عمل تدريبية عن المبادئ الأساسية لريادة الأعمال، وكيفية تحويل البحث إلى منتج وشركة ناشئة، بمشاركة 40 باحثًا من جامعات (القاهرة، عين شمس، المنصورة، الزقازيق، أسيوط، المنيا، سوهاج، الأزهر) وجهات بحثية (مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، معهد بحوث البترول المصري، المعهد القومي للمعايرة، مركز بحوث وتطوير الفلزات، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المركز القومي للبحوث، مركز بحوث الصحراء، مركز البحوث الزراعية).

وأوضح أنه بنهاية المرحلة الأولى للبرنامج، تم تقييم الباحثين؛ ليصبح لديهم خلفية جيدة عن ريادة الأعمال، وعمل النموذج التجاري للدخول في المرحلة الثانية من البرنامج.

ولفت المدير التنفيذي للصندوق إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج (R2E: Advanced Camp) تضمنت 7 ورش عمل تدريبية، للتعريف بكيفية ملائمة السوق للمنتج، والتسويق والمبيعات للشركات الناشئة، والمقابلات مع العملاء المحتملين، بالإضافة إلى جلسات توجيه وإرشاد لكل الفرق، لوضع المشاريع في الصورة النهائية، وبدء تفعيل الشركات الناشئة.

وأضاف أن المرحلة الثانية للبرنامج تطلبت وجود (business assistant) لكل باحث؛ لتشكيل فريق عمل لكل مشروع مقدم، مشيرًا إلى أنه تم اختيار 19 باحثًا للمشاركة بالمرحلة الثانية من 11 جامعة ومركزًا بحثيًّا (مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، معهد بحوث البترول المصري، المعهد القومي للمعايرة، المركز القومي للبحوث، جامعة أسيوط، جامعة المنيا، جامعة سوهاج، مركز بحوث الصحراء، جامعة القاهرة، مركز البحوث الزراعية، جامعة الأزهر).

وأكد أنه في ختام تلك المرحلة، تم تقييم كل الفرق، واُختيرت أفضل المشاريع لإنشاء الشركات الناشئة، مع توجيه باقي الفرق بالعمل على تعديل نموذج العمل؛ ليتوافق مع احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، أشار الدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات بالصندوق، إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب المبتكرين في الجامعات والمراكز البحثية، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لرؤية مصر 2030.

أرض الواقع ابتكارات البترول المصري البحوث الزراعية البرنامج التدريبي التطبيقات التكنولوجية الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التكنولوجية الشركات الناشئة

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