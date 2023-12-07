يبحث الكثير من المواطنين عن أسهل طريقة لمعرفة اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024 عبر المنصات الإلكترونية، وتزداد عمليات البحث عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين عن إزاى تعرف لجنتك الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024؟ عبر جوجل، للتصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي ستنعقد لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

إزاي تعرف لجنتك الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024؟

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة تفاصيل اللجان الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية قبل قدوم الموعد الرسمي للانتخابات، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

خطوات معرفة لجنتك الانتخابية

يستطيع المواطن المصري من أي محافظة بجمهورية مصر العربية معرفة اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024 من خلال الهاتف بكل سهولة، وذلك لتوفير الوقت والتسهيل على المواطن.

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة الاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1 - في البداية يقوم المواطن المصري من أي محافظة بالدخل إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الإلكتروني من هنــــــــا.

2 - ثم يقوم المواطن بالضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

3 - ثم تقوم بأدخل الرقم القومي في الخانة المحددة المكون من 14 رقم.

4 - ثم تقوم بالضغط على أيقونة استعلم.

5 - سوف تظهر لك خانة الموقف الانتخابى ومكان اللجنة الانتخابية.

6 - تغيير اللجنة الانتخابية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن من الآن الاستعلام على اللجنة الانتخابية لعام 2024 التي سيتم الادلاء فيها بالصوت من خلال 5 وسائل يتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية وتتمثل في:

1 - من خلال الموقع الرسمى للهيئة "elections.eg".

2 - ومن خلال الصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك "neaegypt".

3 - والبريد الالكتروني "[email protected]".

4 - من خلال خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141.

5 - خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151.