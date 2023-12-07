الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعلان أسماء لجان الوافدين بمركز الحمام خلال انتخابات رئاسة الجمهورية

محافظة مطروح
محافظة مطروح

أعلنت محافظة مطروح، منذ قليل، أسماء ومواقع لجان الوافدين بمدينة الحمام والتي ستستقبل العاملين خلال الانتخابات الرئاسية أيام 10، 11، 12 ديسمبر 2023.

أسماء لجان الوافدين بمدينة الحمام

وأوضح بيان محافظة مطروح، الصادر منذ قليل، أن لجان الوافدين بمدينة الحمام هي " لجنة مدرسة عقبة بن نافع للتعليم الأساسي بقرية 22 بنجر السكر مجمع المدارس، لجنة مدرسة الرويسات للتعليم الأساسي بقرية الرويسات بالحمام، مركز شباب الحمام بمدينة الحمام ". 

وفي سياق متصل، كان  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد شدد فى بيان إعلامي سابق، على تكثيف استعدادات المحافظة لانطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بـ 149 مركزا انتخابيا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية.

 وكذلك 19 مركزا انتخابيا للوافدين بإجمالي، 35 لجنة انتخابية مشيرا إلى أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 342186 ناخبًا.

نشر الوعي وتشجيع وتحفيز المواطنين

وأكد المحافظ على أهمية نشر الوعي وتشجيع وتحفيز المواطنين على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الانتخابي كونه واجبًا دستوريًا، مشددًا برفع درجة  التأهب والتأكد من جاهزية كافة المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم. 

تهيئة الأجواء العامة  بما يضمن سير العملية الانتخابية بالمحافظة

ووجه محافظ مطروح بتوفير كافة سبل الراحة لهم، مؤكدا على ضرورة التأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتهيئة الأجواء العامة  بما يضمن سير العملية الانتخابية بمحافظة مطروح  بالمظهر اللائق والمشرف.    الذى يليق باسم مصر.

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1000038490
محافظة مطروح مدينة الحمام مطروح الانتخابات الرئاسية لجان الوافدين

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