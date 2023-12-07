برلمانى يدعو المواطنين للمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أكد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أهمية مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها في أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وأضاف منصور، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الاحتشاد أمام اللجان سيكون بمثابة رسالة للخارج بأن المصريين على قلب رجل واحد، وأن كافة المواطنين يعلمون أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات والتوحد خلفه في الانتخابات سيكون رسالة هي الأخرى بالرغبة في استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية والبناء.

بدء التصويت فى الانتخابات الأحد

ويبدأ المصريون يوم الأحد المقبل، الموافق 10 ديسمبر، وعلى مدار 3 أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، التصويت في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر القادم لمدة 6 سنوات، من بين 4 مرشحين متنافسين على ذات المقعد، في 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وبإشراف من جانب 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

بدء الصمت الانتخابى غدًا

وتبدأ، غدا الجمعة، فترة الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة بالداخل، تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالداخل، حيث حدد القانون معني الصمت الانتخابي، وكذلك المحاذير التي حددها القانون خلال الفترة المحددة والعقوبات التي يحددها القانون لمخالفيها.

حيث أكد القانون أن فترة الصمت الانتخابي يحددها القانون قبل كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتها الانتخابية، ويمنع فيها منعًا باتًا على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين، وأن الهدف من ذلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.

كما أكد القانون أن الصمت الدعائي هو أن تحيد وسائل الإعلام بنفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم، وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم، سواء في وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.

وتقوم وسائل الاعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، وغيرها من المعلومات التثقيفية.

كما أكد القانون أن الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عنه عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم.