الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية بمركزي أوسيم ومنشأة القناطر

الشهابي خلال تفقده
الشهابي خلال تفقده لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة

تواصل محافظة الجيزة، استعداداتها المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الحالي.

وفي هذا السياق، تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية بمركزي أوسيم ومنشأة القناطر، في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 

توافر كافة التيسيرات للتسهيل على الناخبين 

وتفقد نائب محافظ الجيزة، مراكز أوسيم ومنشأة القناطر للاطمئنان علي جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

وتفقد النائب اللجان بمدرسة أوسيم الإعدادية ومدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي ومدرسة القاهرة تعليم أساسي بمدينة أوسيم ومدرسة الحاجر الإعدادية المشتركة ومدرسة الشهيد مصطفي عبيدو الثانوية بقرية وردان ومدرسة وردان الإعدادية الحديثة بمركز منشأة القناطر.

وشدد نائب المحافظ، على متابعة الشوارع المحيطة المؤدية الي لجان الانتخابات ورفع أي إشغالات ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة.

رافق نائب المحافظ الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم ومحمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر ومحمد يحيى الحبشي مدير عام الإدارة التعليمية بأوسيم ومروان غراب مدير عام الأدارة التعليمية بمنشأة القناطر ومسؤلي شركة كهرباء جنوب القاهرة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وكان أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فعاليات برنامج "أسرة" لتحسين جودة حياة الأسر بنطاق المحافظة وذلك خلال فعالية أقيمت بمقر ديوان عام محافظة الجيزة.

وأكد المحافظ، على أهمية البرنامج للدفع قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث يساعد البرنامج على دعم جهود الدولة نحو رعاية الأسرة المصرية وتحسين جودة الحياة لكافة أفرادها فى إطار حرص الدولة على ضم مختلف فئات المجتمع لبرامج التنمية ووصول نتائجها لجميع المواطنين. 

وأكد المحافظ، على أهمية قضية السكان لمصر لكونها تعد أمن قومي تعمل الدولة جاهدةً على الحد من أثارها على معدلات التنمية لتمكين كل فرد من الحصول على حقه فى حياة كريمة، مشددًا على ضرورة تكاتف كافة الجهود لتحقيق أهداف البرنامج ووصول خدماته لكافة المواطنين ورفع وعيهم بأهميته كخطوة في سبيل تحسين معيشتهم والارتقاء بالبيئة الحاضنة لأبنائهم.

الشهابي خلال تفقده لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة
الشهابي خلال تفقده لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة
الشهابي خلال تفقده لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة
الشهابي خلال تفقده لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة
الشهابي خلال تفقده لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة
الشهابي خلال تفقده لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة
الشهابي خلال تفقده لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة
الشهابي خلال تفقده لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة
الشهابي خلال تفقده لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة
الشهابي خلال تفقده لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة
الانتخابات الرئاسية الاستعداد للانتخابات الرئاسية ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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