موقع الانتخابات الرئاسية لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت

في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أعلنت اللجنة عن الموقع الالكتروني لمعرفة اللجنة الانتخابية، وأتاحت للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصاً من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.

الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات

وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وأعلنت الهيئة أنه يمكن من الآن الاستعلام على اللجنة الانتخابية التي سيتم الادلاء فيها بالصوت من خلال 5 وسائل يتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية وتتمثل في:

1- من خلال الموقع الرسمى للهيئة "elections.eg"

2- الصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك "neaegypt"

3- البريد الالكتروني "[email protected]"

4- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141

5- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151

الانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من:عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.