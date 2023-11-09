حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب أحداث غزة

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب الأحداث في غزة، مؤكدًا أن الانتخابات هي استحقاق دستوري ولا يمكن تأجيلها.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الانتخابات لن تؤجل ولن تتأخر عن موعدها؛ لأن هذه بلد ولابد أن تسير وتستعد للانتخابات"، مؤكدًا أن المشروعات القائمة في الدولة لم تتوقف.

تغطية القمة العربية الطارئة يوم السبت المقبل

من ناحية أخرى، كشف أحمد موسى، أن برنامج "على مسئوليتي"، سيبث يومي السبت والأحد المقبلين من العاصمة السعودية الرياض، وذلك لتغطية القمة العربية الطارئة يوم السبت والقمة الإسلامية يوم الأحد.

وأضاف أن القمتين تأتيان لبحث الأوضاع وجرائم الإبادة التي تتم ضد الشعب الفلسطيني بدعم أمريكي غربي لجيش الاحتلال، وبحث وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.