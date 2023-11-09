لو فاتك الترند.. انطلاق دعاية الانتخابات الرئاسية و"فتوح" في قائمة المنتخب

تعددت أخبار الترند خلال الساعات الماضية ما بين سياسية وفنية ورياضية واقتصادية وعالمية وثقافية وعلمية، وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

في 30 يوما.. إحصائيات أنشطة حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المؤتمر الصحفي الثاني لحملة للحملة والمنعقد الآن بمقر الحملة الرسميبالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وسط حضور إعلامي مكثف.

وأعلنت الحملة الرسمية عن بدء الدعاية الرسمية اليوم، وفقًا للجدول الزمني المعد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي.

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الانتخابات الرئاسية 2024.. طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية إلكترونيًا

بدأ العد التنازلي لاجراء الانتخابات الرئاسية 2024 ويترقب المصريون بانتظار شديد اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي القادم كونهيأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد وعلى أساسه يتحدد الرئيس لعدد من السنوات.

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رؤساء الكنائس يطالبون بإطلاق مفاوضات جادة تقود إلى السلام في فلسطين

أصدرت اللجنة المختلطة لاتحاد المجالس الأسقفية في أوروبا ومجلس الكنائس الأوروبية، بيانًا في ختام اجتماع عقدته في العاصمةالصربية، دعت من خلاله الجماعة الدولية إلى ضمان احترام القانون الدولي في الأرض المقدسة، وعبرت عن تضامنها مع الأشخاصالعاملين من أجل السلام في إسرائيل وفلسطين، مؤكدة أنه لا يمكن الدفاع عن قضية ما من خلال العنف.

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"الصحة العالمية": استخدام المضادات الحيوية لا يمنع انتشار العدوى

قالت الدكتورة إيمان هويدي، استشارى مكافحة العدوى بمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن استهلاك مضادات الميكروبات هو الأعلى فى منطقة شمال إفريقيا والشرق المتوسط، والتى يرجع استخدامها كبديل للبنية التحتية المفقودة، وسوء الرعاية فى المستشفيات، ونقص النظافة المناسبة فى البلدان.

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التى عقدها المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الآن، لمناقشة المشكلة المتنامية لمقاومة مضادات الميكروبات، وتحسين عملية إعداد تقارير بشأنها.

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"الزراعة" تختتم الحملة القومية لتحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد "الطاعون"

اختتمت وزارة الزراعة الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون -المجترات الصغيرة- والتي استمرت لمدة شهر بجميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامةللخدمات البيطرية، إن الحملة القومية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي بدأت أكتوبر الماضي، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة قامت بتحصين حوالي مليون و31 ألف و219 رأس ماشية من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

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وزير الكهرباء يبحث التعاون مع سفير التشيك بالقاهرة

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير إيفان يوكل، سفير الجمهورية التشيكية لدى مصر، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين البلدين.

وأشاد الدكتور شاكر، بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مرحبًا بالتعاون مع الشركات التشيكية، موضحًا أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في العديد من المشروعات وخاصة مشروعات الكهرباء.

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فيتوريا عن ضم فتوح وصبحى للمنتخب: هذا قرار فنى.. ولا أتلقى تعليمات من أحد

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن موقفه من انضمام محمد صبحي وأحمد فتوح، ثنائي الزمالك، إلى قائمة الفراعنة.

ومن المُقرر أن يتخلل معسكر المنتخب مواجهة جيبوتي وسيراليون، يومي 16 و19 نوفمبر، في الجولتين الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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