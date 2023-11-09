في 30 يوما.. إحصائيات أنشطة حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المؤتمر الصحفي الثاني لحملة للحملة والمنعقد الآن بمقر الحملة الرسمي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وسط حضور إعلامي مكثف.

وأعلنت الحملة الرسمية عن بدء الدعاية الرسمية اليوم، وفقًا للجدول الزمني المعد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي.

في السياق، استعرضت الحملة خلال فاعليات المؤتمر إحصائيات وأرقام الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي منذ 8 أكتوبر الماضي حتى 7 نوفمبر الجاري.

75 لقاء مع لحملة دعم عبدالفتاح السيسي مع جميع أطياف المجتمع

وأجرت الحملة منذ 8 أكتوبر الماضي حتى 7 نوفمبر الجاري 75 لقاء من بينهم 3 زيارات خارجية لكلا من مشيخة الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، كذلك المقر الباباوي داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وفي نفس الفترة، استقبلت الحملة 1600 زائر من جميع الفئات التي شملت المرأة والشباب والعمال والفنانون والمثقفون ورجال الأعمال والفلاحون والرياضيون.

3 وفود أجنبية

كذلك استقبلت الحملة بمقرها الرسمي 3 سفارات ووفود أجنبية، وهُم السفير الفلسطيني وسفير الاتحاد الأوروبي والسفير الفرنسي.

بالإضافة إلى ذلك استقبلت الحملة 203 جهة مختلفة تضمنت 50 حزب سياسي و20 نقابة عمالية ومهنية و36 جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني علاوة علي 8 كيانات رياضية.

كما استقبلت الحملة 49 كيانات شبابية و10 اتحادات و30 دولة تم لقاءهم عبر الفيديو كونفرانس مع المصريين المقيمين بالخارج.

وحضر هذه اللقاءات الشخصيات العامة والخبراء في مجالات الاقتصاد والتعليم والرياضة والفن والثقافة والسياسة الداخلية والخارجية.

وحضر هذه اللقاءات الشخصيات العامة والخبراء في مجالات الاقتصاد والتعليم والرياضة والفن والثقافة والسياسة الداخلية والخارجية.