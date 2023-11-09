الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تختتم الحملة القومية لتحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد "الطاعون"

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

اختتمت وزارة الزراعة الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون -المجترات الصغيرة- والتي استمرت لمدة شهر بجميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامةللخدمات البيطرية، إن الحملة القومية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي بدأت أكتوبر الماضي، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة قامت بتحصين حوالي مليون و31 ألف و219 رأس ماشية من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة 
وأضاف "صابر" بأن الحملات الوقائية مستمرة ضد الأمراض والأوبئة طوال العام للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، بالإضافة إلى تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية وصندوق التأمين على الماشية وبعض مؤسسات المجتمع المدني. 

قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقرى الأقصر

كما قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بإطلاق تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقرى محافظة الأقصر في الفترة من ٩ إلى ١١ نوفمبر.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية  العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه القافلة ستقام بالتنسي  بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية  ومديرية الطب البيطري في محافظة الأقصر وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث  الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

 وأضاف فاضل أن هذه القافلة ستبفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين بقري محافظة الأقصر.

 وأكد فاضل أن هذة القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقري ومراكز محافظة الاقصر  في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية، متابعا أن هذه القافلة ستقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.

الزراعة تختتم الحملة القومية مرض الطاعون بتحصين أكثر مليون

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