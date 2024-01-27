السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

10 أطعمة يجب تضمينها في نظامك الغذائي أثناء ممارسة التمرينات بصالة الألعاب الرياضية

الرياضة
الرياضة

يعد الطعام أمرًا ضروريًا لنظام غذائي متوازن أثناء ممارسة التمرينات الرياضية، لذا يوصي خبراء الصحة بالتركيز على مزيج من البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية لتغذية الجسم أثناء التدريبات.

وفي مقابلة مع HT Lifestyle، أكدت الدكتورة نيشا باجاج، CDE خبيرة التغذية العلاجية قائلة: “يجب تضمين الفواكه والخضروات للحصول على الفيتامينات والمعادن، مع الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب الكثير من الماء”.

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1. الغذاء الغني بالبروتين: 
البروتين ضروري لإصلاح العضلات ونموها. استهدف المصادر الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك ولحوم البقر الخالية من الدهون والبيض والخيارات النباتية مثل التوفو والبقوليات.

2. الكربوهيدرات المعقدة: 
توفر الكربوهيدرات الطاقة اللازمة للتدريبات وتساعد على التعافي. اختر الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والشوفان والأرز البني والبطاطا الحلوة.

3. الدهون الصحية: 
الدهون الجيدة ضرورية للصحة العامة وإنتاج الهرمونات. دمج مصادر مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون.

4. فائض السعرات الحرارية:
أنت بحاجة إلى فائض من السعرات الحرارية لبناء العضلات، ولكن يجب أن يأتي من مصادر مغذية، وليس من السعرات الحرارية الفارغة. تتبع استهلاكك اليومي للتأكد من أنك تستهلك ما يكفي.

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5. الفيتامينات والمعادن: 
تأكد من حصولك على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات لتوفير الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تدعم الصحة العامة ووظيفة العضلات.

6. الترطيب: 
الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية لوظيفة العضلات والتعافي.

7. الألياف: 
تشمل الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة للمساعدة على الهضم والحفاظ على الصحة العامة.

8. المكملات الغذائية: 
يستخدم بعض الأشخاص المكملات الغذائية مثل مسحوق البروتين والكرياتين لدعم نمو العضلات، ولكن من الأفضل استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل إضافتها إلى نظامك الغذائي.

9. البريبايوتك: 
البريبايوتك عبارة عن ألياف غير قابلة للهضم تعمل كغذاء لبكتيريا الأمعاء المفيدة، يرتبط ميكروبيوم الأمعاء الصحي بتحسين عملية الهضم، وامتصاص العناصر الغذائية، والصحة العامة، قد تساعد البروبيوتيك في تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يكون مفيدًا لاستعادة العضلات والأداء العام، ويمكن أن تقلل أيضًا من مشاكل مثل الانتفاخ والانزعاج، والتي يمكن أن تكون مزعجة بشكل خاص أثناء التدريبات أو بعدها.

10. الأطعمة المضادة للالتهابات: 
دمج الأطعمة المضادة للالتهابات في النظام الغذائي الخاص بك في صالة الألعاب الرياضية يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب الناجم عن ممارسة الرياضة ودعم الشفاء العام. مثل – التوت، الكركم، المكسرات، الزنجبيل، الشاي الأخضر، القرفة، القرنفل.

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وقالت: “تذكر أن الاحتياجات الغذائية الفردية يمكن أن تختلف بناء على عوامل مثل العمر والجنس ومستوى النشاط، ولكن اتباع نظام غذائي شامل أثناء التمرينات في صالة الألعاب الرياضية أمر ضروري لتحسين رحلة اللياقة البدنية  ومن الضروري تضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم أهدافك”.

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