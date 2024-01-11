منها ممارسة الرياضة.. كيف تحمي نفسك من التعرض للإصابة ببرد الشتاء؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث ‫جوجل ‬عن كيف تحمي نفسك من التعرض للإصابة ببرد الشتاء، وذلك للوقاية من التعرض للإصابة بنزلات البرد الشديدة خلال فصل الشتاء خاصة مع زيادة الحالات التي تتعرض للإصابة الفلونزا بشكل كبير.

كيف تحمي نفسك من التعرض للإصابة ببرد الشتاء؟

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير كيف تحمي نفسك من التعرض للإصابة ببرد الشتاء.

كيفية الحماية من برد الشتاء؟

‏ونوضح في السطور التالية كيفية الحماية من برد الشتاء وكيف يمكن الوقاية من التعرض للاصابة بنزلات البرد الموجودة، خاصة مع عدم استقرار درجات حرارة، خاصة ان هناك ايام تكون درجات الحرارة بها منخفضة وآخرى مرتفعة وهو ما يزيد من احتمالية للإصابة بنزلات البرد ومن أبرز الأمور التي تساعد في الوقاية من الإصابة بنزلات البرد تناول الأطعمة التي تساعد في رفع كفاءة جهاز المناعة والتي يتمثل أهمها في البرتقال فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي التي يحتاجها الجسم بشكل أساسي للوقاية من التعرض للإصابة نزلات البرد.

أطعمة ومشروبات تجنبك الإصابة ببرد الشتاء

‏ومن ضمن الأمور التي تساعد في الوقاية من التعرض للإصابة بالبرد هو تناول الخضراوات الداكنة مثل البروكلى والخس والسبانخ، التي تساهم بصورة كبيرة في منح الجسم اللازم للحماية من نزلات ومن الأمور التي تساعد أيضا الحماية من نزلات البرد تناول مشروبات وقائية مثل الزنجبيل بالليمون ويعتبر واحد من أبرز المشروبات التي تساعد فيه الحماية من البرد، إلى جانب ذلك تناول مشروب القرفة والذي يساعد فيه رفع كفاءة جهاز المناعة وزيادة قدرة الجسم على مواجهة الأمراض، كما يجب الحرص على تناول بعض المشروبات الأخرى مثل المشروب المناعي الشهير البرتقال والبنجر والتفاح والزنجبيل والذي يساعد في تعزيز عمل جهاز المناعة بشكل كبير وبالتالي حماية الجسم من التعرض الإصابة بنزلت البرد لذا يجب الحرص على تناول تلك المشروبات خلال فصل الشتاء.

ممارسة الرياضة خلال فصل الشتاء

‏كما يجب الحرص على ممارسة الرياضة خلال فصل الشتاء وذلك لأن الرياضة تساعد بصورة كبيرة في حماية الجسم من الأمراض لأنها تساعد في تعزيز الدورة الدموية وبالتالي زيادة مقاومة الجسم للأمراض خلال فصل الشتاء كما يجد الحرص على تهوية المنزل بشكل أساسي يوميا وذلك لأن الشمس تساعد في تطهير المنزل وبالتالي عدم وجود أي فرصة لوجود عدوى في المنزل فتهوية المنزل تتسبب في زيادة فرص نزلات البرد.