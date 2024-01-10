نبيل عمر لـ"الشاهد": يصعب التنبؤ برد فعل المصريين وسلوكهم مهما أقمت من دراسات

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إنه يصعب التنبؤ برد فعل المصريين وسلوكهم مهما أقمت من دراسات، مشيرًا إلى أنهم عندما عملوا الربيع العربي رسموا سيناريو لما سيحدث وصرفوا عليه من 20 إلى 30 مليار ولم يحدث ما توقعوه.

وأكد، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم مازالوا يعيشون في صدمة لأن الشخصية المصرية لا تستسلم ولكنها قد تكمن أحيانًا.

وتابع، أن حرب 1967 هي أكبر هزيمة عسكرية في العصر الحديث وخسرت فيها مصر الجيش كاملًا في 6 ساعات، مشيرًا إلى أن معركة "رأس العش"، كانت في أغسطس، والعقل المصري ابتكر طريقة لإغراق الأرض حتى تغوص الدبابات في الطين ويتم اصطيادها.

وأشار إلى أن حرب الاستنزاف كانت بعد عام واحد، وأعادت مصر بعدها بناء الجيش وتسليحة والإعداد والتدريب والتسليح كان أقل كثيرًا مما كانت تملكه إسرائيل من حيث الامكانيات المادية وعبر به أكبر مانع مائي في التاريخ وأقوى حصن بناه الإنسان في العصر الحديث في 6 ساعات بحرب أكتوبر، مؤكدًا أن الغرب قالوا إنه لن يتم هدم الحصن المنيع إلا بقنبلة ذرية.

وأكمل أن الجينات المصرية، رأت أن الماء أقوى عناصر الطبيعة على الإطلاق، والعالم كله ظل يفكر وكل الخبراء الاستراتجيين لم يخطر في بالهم أن المياه تحت خط بارليف هي من ستحطمه.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.