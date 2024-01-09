الكاتب نبيل عمر يحكي لـ"الشاهد" عن مدرس ابتدائي أنقذ حياته في الصغر

روى الكاتب الصحفي نبيل عمر حكاية مدرس أنقذ حياته في الصغر، قائلا: "واجهت ظروف عائلية معقدة في الصغر، وخاصة في الصف الخامس الابتدائي، وتغيبت على إثرها من المدرسة 27 يوما، وكتبتها في روايتي "زوجات أبي"، وكان هناك مدرس اسمه سمير في مدرستنا، وكان يسأل عن عنواني دائما حين لاحظ تغيبي لفترة طويلة، ثم جاء ليقابل والدتي، في الوقت الذي كنت أعيش فيه بمنزل زوجة والدي".

وأضاف عمر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "المدرس أخبر والدتي أنني متغيب عن المدرسة منذ 27 يوما، ومن المقرر أن يصدر قرار بفصلي نهائيا، ويجب أن يعود لأن مستقبله سيكون جيدا، لأكتشف أن هذا الشخص هو من أنقذ حياتي من خلال ذلك الموقف النبيل".

وواصل: "والدتي جاءت إلى المنزل الذي أقطن به، وضربتني بكل قسوة من أجل العودة إلى المدرسة مرة أخرى، ثم انتظمت بالفعل في المدرسة، واكتشفت مع الوقت أن المدرس اتفق معها على شراء "نوتة" ليقوم بالإمضاء عليها يوميا بأنني ذهبت إلى المدرسة أو تغيبت، وهذا القرار الذي اتخذ بينهما يدل على الشخصية المصرية وقيمها في مجتمعنا".