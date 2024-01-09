الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

نبيل عمر لـ"الشاهد": تجربة تنمية محمد على بمصر لم تنجح لهذا السبب

الكاتب الصحفي نبيل
الكاتب الصحفي نبيل عمر

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إنه لايوجد ديانة تحتاج لفتح، فالمسلمون لا يغزون العالم الآن ولكن الإسلام هو الأكثر انتشارًا في العالم دون غزاوات.

 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإسلام ينتشر رغم أننا متهمون أننا إرهابيون ولا نحترم المرأة ورغم أن أرضنا محتلة ورغم أن كل هذا مخالف للإسلام فلا يوجد دين يحتاج لغزو وهذا يحتاج منا قراءة التاريخ بشكل صحيح.

 

وأكد أنه لا يوجد دولة بالعالم لم تتعرض لمؤامرة لأنها جزء من حركة التاريخ منذ بدء الخليفة وإنجلترا وفرنسا تأمروا على نصف العالم، كما أن الصين والهند تعرضوا لعشرات المؤامرات.

 

وتابع، أن تجربة تنمية محمد علي، اليابان بدأت بعده بثلاثين عامًا وحاربت في كل آسيا وطوال الوقت ولماذا أكملوا ولم تكمل مصر، مؤكدًا أن تجربة محمد علي، كانت قائمة على تجربة الشريحة فقد عمل على شريحة للمجتمع المصري وعمل ترسانة حربية وجيش وقوات من الخارج لمساعدة الجيش المصري وإقامة كليات الطب.

 

وأشار إلى أن باقي المصريين كانوا خارج التجربة فهذة تجربة شريحة، فالمجتمعات تنمو عندما تتحول الشريحة لتيار عام.

 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

نبيل عمر محمد علي تجربة تنمية شريحة للمجتمع المصري حركة التاريخ الإسلام

مواد متعلقة

نبيل عمرو لـ"الشاهد": الاحتلال العثمانى رسّخ لفكرة عدم العدالة فى مصر

نبيل عمر يكشف لـ"الشاهد" مفتاح الشخصية المصرية ومميزات الحضارة القديمة

نبيل عمر لـ"الشاهد": الشخصية المصرية ينقصها الجدية والالتزام

هدى زكريا تكشف لـ"الشاهد" قصة أصحاب الجلاليب الزرقاء وسبب اعتراض الإقطاعيين عليهم

هدى زكريا لـ"الشاهد": من حاولوا ضرب الشخصية المصرية كانوا يضربون لحظة توهجها

هدى زكريا تروى لـ"الشاهد" تفاصيل زيارة نيلسون مانديلا لقبر جمال عبدالناصر

هدى زكريا تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل مذبحة كفر قاسم ودير ياسين

الأكثر قراءة

عاجل.. قتلى وجرحى فى مخيم النصيرات بنيران مسيّرات إسرائيلية

عاجل.. زلزال بقوة 6.7 درجات قبالة سواحل الفيليبين

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مستشفى شهداء الأقصى يتعرض للقصف وإصابة عدد من النازحين

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية