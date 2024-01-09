نبيل عمر لـ"الشاهد": تجربة تنمية محمد على بمصر لم تنجح لهذا السبب

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إنه لايوجد ديانة تحتاج لفتح، فالمسلمون لا يغزون العالم الآن ولكن الإسلام هو الأكثر انتشارًا في العالم دون غزاوات.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإسلام ينتشر رغم أننا متهمون أننا إرهابيون ولا نحترم المرأة ورغم أن أرضنا محتلة ورغم أن كل هذا مخالف للإسلام فلا يوجد دين يحتاج لغزو وهذا يحتاج منا قراءة التاريخ بشكل صحيح.

وأكد أنه لا يوجد دولة بالعالم لم تتعرض لمؤامرة لأنها جزء من حركة التاريخ منذ بدء الخليفة وإنجلترا وفرنسا تأمروا على نصف العالم، كما أن الصين والهند تعرضوا لعشرات المؤامرات.

وتابع، أن تجربة تنمية محمد علي، اليابان بدأت بعده بثلاثين عامًا وحاربت في كل آسيا وطوال الوقت ولماذا أكملوا ولم تكمل مصر، مؤكدًا أن تجربة محمد علي، كانت قائمة على تجربة الشريحة فقد عمل على شريحة للمجتمع المصري وعمل ترسانة حربية وجيش وقوات من الخارج لمساعدة الجيش المصري وإقامة كليات الطب.

وأشار إلى أن باقي المصريين كانوا خارج التجربة فهذة تجربة شريحة، فالمجتمعات تنمو عندما تتحول الشريحة لتيار عام.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.