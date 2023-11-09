الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أهمها التغذية الصحية.. 8 نصائح مهمة لوقاية الأطفال من مرض السمنة

وقاية الأطفال من
وقاية الأطفال من مرض السمنة

تعرف السمنة عند الأطفال بأنها حالة زيادة في الوزن تتجاوز الحدود الصحية، ويمكن أن تكون العوامل المسببة للسمنة عند الأطفال متنوعة، بما في ذلك العوامل الوراثية والعادات الغذائية ونشاط الأطفال.

كما أن السمنة في الطفولة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية جدية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري ومشاكل القلب، ومن المهم تشجيع الأطفال على تناول وجبات صحية ومتوازنة وممارسة النشاط البدني بانتظام للمساعدة في الوقاية من السمنة.

علاج السمنة عند الأطفال يشمل مجموعة من الخطوات الهامة والتغييرات في نمط حياتهم، من أهمهها التالي:

1- تغذية صحية

 يجب تشجيع الأطفال على تناول وجبات صحية ومتوازنة تشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية. يجب تجنب الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

2- ممارسة النشاط البدني

 يجب تشجيع الأطفال على ممارسة النشاط البدني بانتظام. يمكن أن تكون هذه الأنشطة ممتعة مثل اللعب في الهواء الطلق أو الرياضات الجماعية.

3- تقليل الوقت الذي يمضونه أمام الشاشات

 يجب تقليل وقت الأطفال الذي يقضونه أمام التلفزيون والأجهزة الإلكترونية.

4- دعم عاطفي واجتماعي

الدعم العاطفي والاجتماعي للأطفال مهم جدًا لمساعدتهم على التغلب على السمنة. يجب تشجيعهم ودعمهم بشكل إيجابي.

5- متابعة طبية

 يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتقديم التوجيه والنصائح الطبية اللازمة. في بعض الحالات، يمكن أن يقترح الطبيب برامج خاصة أو علاجات طبية.

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6- تحفيز الأسرة بأكملها

يجب أن تلتزم الأسرة بأسلوب حياة صحي وتشجيع الأطفال على المشاركة فيه. عندما تدعم الأسرة بأكملها التغييرات الصحية، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الأطفال.

7- تعليم المعرفة الغذائية

 يجب على الأطفال وأولياء الأمور التعلم عن القيمة الغذائية للأطعمة وكيفية اتخاذ قرارات صحية فيما يتعلق بالطعام.

8- متابعة منتظمة 

يجب على الأطفال السمينين وعائلاتهم مراجعة الطبيب بانتظام لمتابعة التقدم وضبط الخطة العلاجية حسب الحاجة.

ويجب أن يكون العلاج شخصيًا ومناسبًا لكل طفل، ويتطلب الصبر والتفاني من الأسرة والفريق الطبي، فالهدف الرئيسي هو تحقيق وزن صحي وتعزيز صحة الطفل بشكل عام.

السمنة العادات الغذائية ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم السكري

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