الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقرير الأمم المتحدة: معظم المؤسسات الفلسطينية تعمل على نطاق صغير

فلسطين
فلسطين

قال تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، إنه كان هناك نحو 166.486 منشأة أعمال في الأراضي الفلسطينية في عام 2017 69% منها في الضفة الغربية، وفقًا لأحدث مسح (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني)، وكان معظمها في الأنشطة التجارية 51% تليها الخدمات 35% والصناعة 13% والبناء 0.5%، وكان 91% من المجموع الكلي لهذه المنشآت من القطاع الخاص. 

وأضاف التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن معظم المؤسسات تعمل على نطاق صغير وتوظف أقل من 5 أشخاص (89% من المجموع) أو ما بين 5 إلى 10 أشخاص (7%)، وأشار التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الاقتصاد الوطني لعام 2021 إلى أنه تم تسجيل 2156 شركة جديدة، وتشكل النساء حوالي 9.6% من العدد الإجمالي للأشخاص المسجلين. 

ويعمل جزء كبير من هذه المؤسسات في مجالات البيع بالتجزئة ومحلات الملابس والأنشطة المماثلة، بالإضافة إلى ذلك، من بين 300 عضو في مركز التجارة الفلسطيني هناك خمس شركات فقط تملكها سيدات. 

ويمكن اعتبار من يعملون تحت بند أصحاب المنشآت والعاملين لحسابهم الخاص بأنهم يقعون ضمن تعريف ريادة الأعمال إلى حد ما. كانت نسبة 13.7% فقط من جميع النساء العاملات في فلسطين تتوافق مع هاتين الفئتين مقابل 25.4% في عام 2021. 

وأشار التقرير إلى أن نسبة الرياديين الرجال والنساء في الضفة الغربية أعلى نسبيًا منها في قطاع غزة، وعلى الرغم من هذا المستوى المنخفض من انتشار ريادة الأعمال بين النساء، ترغب 65% من النساء في تأسيس مشروع أو عمل تجاري ولكن لا يستطعن القيام بذلك بسبب الحواجز المختلفة المرتبطة بالنوع الاجتماعي. 

ووفقًا لأحدث تقرير مرصد ريادة الأعمال العالمي الصادر عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني في عام 2012، قام 9.8% من السكان الفلسطينيين البالغين بتأسيس نشاط تجاري خلال الـ 42 شهرًا الماضية- هذا الرقم أعلى من متوسط دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان 42% من جميع الذين شملهم الاستطلاع وثلثي النساء والشباب مدفوعين بالضرورة.

واحتلت فلسطين المرتبة الـ 57 من أصل 67 دولة شملتها دراسة نشاط ريادة الأعمال في مراحله المبكرة والمرتبة الأخيرة في عدد المشاريع المستمرة في العمل التي تملكها نساء في عام 2012.

الامم المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة الأونكتاد الأراضي الفلسطينية القطاع الخاص نطاق صغير المؤسسات

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