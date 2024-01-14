الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية
ممارسة التمارين الرياضية

غالبًا ما يعتمد أفضل وقت لممارسة التمارين على التفضيلات الشخصية وأسلوب الحياة والأهداف الفردية، ولا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، حيث إن لدى الأشخاص مستويات طاقة مختلفة، وجداول زمنية، وإيقاعات يومية مختلفة، يمكن لعوامل مثل الاتساق والالتزام بالروتين ونمط الحياة العام أن تؤثر على وقت التمرين الأمثل.

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التمارين الصباحية

يمكن أن تؤدي التمارين الصباحية إلى تحفيز عملية التمثيل الغذائي لديك، مما قد يؤدي إلى زيادة حرق السعرات الحرارية على مدار اليوم؛ إطلاق الإندورفين، مما يعزز العقلية الإيجابية وتحسين التركيز لبقية اليوم ويساعد على إنشاء روتين ثابت، مما يقلل من احتمالية تعارض المواعيد في وقت لاحق من اليوم.

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تقوم عضلاتك بالإحماء في الصباح، مما يزيد من خطر الإصابة إذا لم يتم إحماءها بشكل صحيح. بالنسبة لأولئك الذين لديهم جداول صباحية مزدحمة، قد يكون العثور على وقت لممارسة التمارين أمرًا صعبًا.

تمارين الظهيرة

تميل درجة حرارة الجسم ووظيفة العضلات إلى الوصول إلى ذروتها في فترة ما بعد الظهر، مما قد يؤدي إلى تحسين الأداء وتقليل خطر الإصابة،ويمكن أن تكون التدريبات بعد الظهر أكثر اجتماعية، مما يسمح لك بممارسة الرياضة مع الأصدقاء أو المشاركة في دروس جماعية.

ومع ذلك، قد تؤدي ساعات ما بعد العمل الشائعة إلى ازدحام صالات الألعاب الرياضية، مما يحد من توافر المعدات وربما يؤثر على تجربة التمرين بشكل عام. قد تتأثر التدريبات بعد الظهر بالتوتر المتراكم طوال يوم العمل، مما يجعل من الصعب على بعض الأفراد العثور على الحافز.

التمارين المسائية

يمكن أن تكون التمارين المسائية بمثابة نشاط يخفف التوتر، ويساعد الأفراد على الاسترخاء بعد يوم طويل، تستمر درجة حرارة الجسم ووظيفة العضلات في الارتفاع في المساء، مما قد يؤدي إلى أداء أفضل في التمرين.

التفضيلات الشخصية الروتين التمارين الصباحية إطلاق الإندورفين تمارين الظهيرة التمارين المسائية

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