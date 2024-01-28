أهلي جدة يعلن التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس دبي للتحدي

كشف الجهاز الفني لفريق أهلي جدة السعودي عن تشكيلته لمواجهة الزمالك بعد قليل في نهائي كأس دبي للتحدي

وجاء تشكيل الأهلي السعودي الأساسي في مباراة الزمالك اليوم ببطولة كأس دبي للتحدي، كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله عبده.

خط الدفاع: بندر الشمراني. ميريح ديميرال. عبد الباسط هندي، عبد الله العمار.

خط الوسط: محمد المجحد، علي الأسمري، زيد العنزي.

خط الهجوم: سميحان النات، روبيرتو فيرمينو، أليوسكي.

حرص عدد من لاعبي فريق أهلي جدة والجهاز الإداري على التوجه لغرفة ملابس فريق الزمالك باستاد آل مكتوم لمصافحة محمد عبد الشافي لاعب الأبيض قبل مباراة نهائي كأس دبي للتحدي المقرر لها بعد قليل.

وكان ظهير الزمالك سبق له وخاض تجربة احتراف بنادي أهلي جدة من قبل، والتقط لاعبو الفريق السعودي وأعضاء الجهاز الإداري الصور التذكارية مع محمد عبد الشافي.

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وعمار ياسر وناصر منسي.

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2008 على القناة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب الأخير بالجولة الثامنة عشرة لبطولة الجمهورية.

سجل هدفي الزمالك كل من، زياد محمد حسين، وأحمد إبراهيم.

وظهر لاعبو الزمالك بمستوي فني مميز على المستوى الهجومي خلال شوطي المباراة وصنعوا فرص عديدة استطاعوا من خلالها تسجيل هدفين وإهدار بعض الفرص المحققة، في حين لم يشكل فريق القناة خطورة على مرمى الأبيض.