السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هنا تردد قناة أون تايم سبورت 2023 لمتابعة المباريات والأحداث الرياضية

أون تايم سبورت
أون تايم سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 يثير اهتمام العديد من محبي وعشاق كرة القدم في مصر، حيث يسعى الكثير لمتابعة الأحداث الرياضية، والمباريات، والاستوديوهات التحليلية التي تضم مجموعة من النقاد الرياضيين والخبراء، بالإضافة إلى اللاعبين القدامى والإعلاميين الرياضيين، كما تستضيف القناة وتحاور كبار الشخصيات الرياضية لذا، يعتبر تردد قناة أون تايم سبورت 2023 من أكثر النتائج البحثية شيوعًا على محرك البحث "جوجل" خلال الفترة الحالية.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023

يمكن للمتابعين تنزيل القناة عبر أجهزة استقبالهم من خلال تردد قناة أون تايم سبورت 2023 عبر الترددات التالية.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 10853.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11861.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12303.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قم بضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذه الإحداثيات للاستمتاع بمشاهدة البث الرياضي على قنوات أون تايم سبورت 2023.

مباريات المنتخب الوطني في أمم أفريقيا 2024

في الجولة الأولى غدا  14 يناير الحالي، يلتقي منتخب مصر بنظيره من موزمبيق، وذلك عند الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
أما في الجولة الثانية في 18 يناير فسيكون عشاق الكرة على موعد مع مباراة نارية بين منتخب مصر وغانا، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً.
وفي الختام، تأتي الجولة الثالثة في 22 يناير الحالي، حيث يواجه منتخب مصر منتخب الرأس الأخضر في تمام الساعة 10:00 مساءً، يترقب الجميع أداء الفراعنة وتألقهم في هذه المواجهات الملحمية التي تختتم المرحلة الأولى من البطولة.

و تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، وتستضيفها مدينة أبيدجان في العاصمة العاجية، حيث يكون استاد الحسن وتارا مكانًا لإقامة المباريات، ومن المقرر أن ينطلق الحفل الافتتاحي في تمام الساعة 09:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

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