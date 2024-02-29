الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. "مليحة" قصة أول عمل درامي يتناول القضية الفلسطينية

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل مليحة

أثار برومو مسلسل "مليحة" المتوقع عرضه في رمضان المقبل 2024، حماس الكثيرين لأول عمل درامي يتناول القضية الفلسطينية.

مسلسل "مليحة" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتناول الانتهاكات التي يعانى منها الفلسطينيون في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيل.

قصة مسلسل “مليحة”

وتدور أحداث "مليحة" حول قصة فتاة فلسطينية تُدعى مليحة، كانت تعيش في ليبيا بعد هجرتها من فلسطين مع جديها، وذلك بعد أحداث الانتفاضة الثانية عام 2000 نتيجة تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم.

ومع توالى الأحداث  تظهر العديد من الأسلة في إطار من التشويق والإثارة مثل هل سيرتبطا كلا من أدهم ومليحة؟ أم هل ستبقى مليحة في مصر؟.

أبطال مسلسل “مليحة”

المسلسل من بطولة النجمة ميرفت آمين والفنان "دياب" الذي يجسد دور ضابط يُدعى "أدهم"، وهو الشخصية التي تلعب دورًا هامًا وبارزًا في حياة "مليحة" الفلسطينية، ويشارك في بطولة المسلسل كل من سيرين خاس، وأمير المصري، ومن تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة، إنتاج شركة DS+.

ويأتي مسلسل "مليحة" في إطار استمرار دعم الشركة المتحدة للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، وذلك بعد أن قامت عبر كل منصاتها الإعلامية والرقمية بفضح مخططات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا وكشف سعيه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، في تكامل الدور الإعلامي المصري مع الرؤية السياسية المصرية الرافضة تمامًا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأطلقت شركة +DS البوستر التشويقي الأول لمسلسل مليحة المقرر عرضه في خلال الموسم الدرامي الرمضاني رمضان 2024، وظهر خلال البرومو مشاهد الخراب والتدمير التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وظهرت خلال البرومو طفلة فلسطينية مليحة وهي تنظر إلى مدينتها بحسرة.

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