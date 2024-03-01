قبل عرض محارب.. مسلسلات صنعت نجومية حسن الرداد

ينتظر جماهير الدراما الرمضانية عرض مسلسل الفنان الكبير حسن الرداد، “محارب”، والذي من المقرر عرضه في مارثون الدراما الرمضاني 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وحرص الفنان حسن الرداد على المشاركة في العديد من المسلسلات، الأمر الذي صنع نجوميته بشكل كبير جدًا، وشكلت الشخصيات المتنوعة التي أداها شخصيته الفنية لدى الجماهير الذين حرصوا على متابعته طوال السنوات الماضية، في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المسلسلات التي صنعت نجومية الفنان حسن الرداد.

مسلسلات صنعت نجومية حسن الرداد

مسلسل بابلو

مسلسل خارج السيطرة

مسلسل ملوك الجدعنة

مسلسل شاهد عيان

مسلسل واكلينها والعة الجزء 2

مسلسل الزوجة 18

مسلسل عزمي وأشجان

مسلسل واكلينها والعة الجزء 1

مسلسل مدرسة الحب

مسلسل نيلي وشريهان

مسلسل إستيفا

مسلسل لهفة

مسلسل حق ميت

مسلسل مولد وصاحبة غايب

مسلسل اتهام

مسلسل آدم وجميلة

مسلسل كيكا على العالي

مسلسل رجل المستحيل

مسلسل الدالي الجزء 3

مسلسل نونة المأذونة

مسلسل الجماعة الجزء 1

مسلسل إبن الأردندلي

مسلسل الدالي الجزء 2

مسلسل الدالي الجزء 1

قصة مسلسل محارب

وتدور أحداث مسلسل محارب في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، لكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محام، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

مسلسل محارب عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

قنوات عرض مسلسل محارب

وأعلنت قناة CBC الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرضها المسلسل في موسم مسلسلات رمضان 2024، ضمن المسلسلات التي تدخل ماراثون رمضان 2024.

وظهر البوستر الدعائي لقناة CBC الخاص بمسلسل “محارب” أبطال العمل كل من النجم حسن الرداد، والفنان أحمد زاهر، والنجمة نرمين الفقي، والنجمة ناهد السباعي، والفنانة منة فضالي.

أبطال مسلسل محارب

يتكون فريق عمل مسلسل “محارب”، من الفنان حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، وعابد عناني، ونور محمود، وأحمد عنان، وكريم العمري، وسماء ابراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، محمود الليثي، ومحمود عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.