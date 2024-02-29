انضم الفنان الشاب محمد منير إلى قائمة أبطال مسلسل الحشاشين، أحد أهم وأضخم الأعمال الفنية في مصر والشرق الأوسط، بطولة الفنان كريم عبد العزيز وعدد كبير من نجوم الفن ومن تأليف عبد الرحيم كمال، تحت قيادة المخرج بيتر ميمي.

مسلسلات رمضان 2024.. محمد منير يشارك في مسلسل الحشاشين

وكشف عن شخصيته في أحداث مسلسل الحشاشين، حيث سيلعب دور طيفور، ويكون شخصية محورية ضمن أحداث العمل الفني المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، والذي يعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصري، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية، والتي طرحت، في وقت سابق، بوستر جديد لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال وصناع مسلسل الحشاشين

وتجدر الإشارة إلى أنه يشارك في مسلسل "الحشاشين" النجم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

تفاصيل شخصية الفنان كريم عبد العزيز في الحشاشين

ويجسد النجم كريم عبد العزيز دور حسن الصباح في مسلسل الحشاشين ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعى" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التى سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.